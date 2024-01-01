PNAS

PNAS

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Вебсайт: pnas.org

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The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), рецензований журнал Національної академії наук (NAS), є авторитетним джерелом результативних оригінальних досліджень, які широко охоплюють біологічні, фізичні та соціальні науки. Журнал є глобальним за обсягом і відкритий для всіх дослідників у всьому світі. PNAS була заснована в 1914 році на честь півстолітнього ювілею Національної академії наук. Відтоді ми працювали над тим, щоб публікувати лише найякісніші наукові дослідження та робити їх доступними для широкої аудиторії. Крім того, PNAS публікує наукові новини, коментарі, перспективи, спеціальні функції, подкасти та профілі членів NAS.

Вебсайт: pnas.org

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