Plum

Plum

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Вебсайт: plumpopup.com

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Plum — це безкодовий конструктор спливаючих вікон, який дозволяє створювати та налаштовувати професійно виглядаючі спливаючі вікна для вашого веб-сайту без жодного досвіду кодування. Його розроблено, щоб допомогти підприємствам збільшити продажі, залучити потенційних клієнтів і ефективніше залучати відвідувачів. Ключові особливості: * Настроювані шаблони спливаючих вікон - Plum пропонує широкий спектр попередньо розроблених шаблонів спливаючих вікон, які ви можете легко налаштувати відповідно до свого бренду. * Розширені параметри націлювання. Ви можете відображати спливаючі вікна для певних сегментів аудиторії на основі їхньої поведінки чи характеристик, таких як нові відвідувачі, постійні клієнти, ті, хто залишив кошик тощо. * Інтеграція з різними інструментами - Plum легко інтегрується з такими популярними платформами, як Shopify, WordPress, Squarespace тощо. * Аналітика та оптимізація. Інструмент дозволяє відстежувати ефективність спливаючого вікна та вносити зміни для оптимізації результатів. * Зручний інтерфейс. Редактор Plum з функцією перетягування дозволяє легко створювати та публікувати спливаючі вікна, не потребуючи навичок програмування. * Доступна ціна – Plum пропонує як безкоштовні, так і платні плани, що дозволяє підприємствам будь-якого розміру скористатися перевагами його функцій.

Вебсайт: plumpopup.com

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