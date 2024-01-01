Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Plum» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Plum — це безкодовий конструктор спливаючих вікон, який дозволяє створювати та налаштовувати професійно виглядаючі спливаючі вікна для вашого веб-сайту без жодного досвіду кодування. Його розроблено, щоб допомогти підприємствам збільшити продажі, залучити потенційних клієнтів і ефективніше залучати відвідувачів.
Ключові особливості:
* Настроювані шаблони спливаючих вікон - Plum пропонує широкий спектр попередньо розроблених шаблонів спливаючих вікон, які ви можете легко налаштувати відповідно до свого бренду.
* Розширені параметри націлювання. Ви можете відображати спливаючі вікна для певних сегментів аудиторії на основі їхньої поведінки чи характеристик, таких як нові відвідувачі, постійні клієнти, ті, хто залишив кошик тощо.
* Інтеграція з різними інструментами - Plum легко інтегрується з такими популярними платформами, як Shopify, WordPress, Squarespace тощо.
* Аналітика та оптимізація. Інструмент дозволяє відстежувати ефективність спливаючого вікна та вносити зміни для оптимізації результатів.
* Зручний інтерфейс. Редактор Plum з функцією перетягування дозволяє легко створювати та публікувати спливаючі вікна, не потребуючи навичок програмування.
* Доступна ціна – Plum пропонує як безкоштовні, так і платні плани, що дозволяє підприємствам будь-якого розміру скористатися перевагами його функцій.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Plum». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.