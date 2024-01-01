Pluggy

Pluggy

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Вебсайт: pluggy.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pluggy» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Активуйте потенціал Open Finance за допомогою Pluggy. Запропонуйте своїм клієнтам персоналізований досвід за допомогою єдиного Open Finance API. Зрозумійте їхню поведінку, переміщуйте гроші та розробляйте унікальні продукти.

Вебсайт: pluggy.ai

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