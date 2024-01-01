Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pluggy» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Активуйте потенціал Open Finance за допомогою Pluggy. Запропонуйте своїм клієнтам персоналізований досвід за допомогою єдиного Open Finance API. Зрозумійте їхню поведінку, переміщуйте гроші та розробляйте унікальні продукти.

Вебсайт: pluggy.ai

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