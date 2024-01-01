Альтернативи - Plobal Apps
Klarna
klarna.com
Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.
Ecwid
ecwid.com
Кошик електронної комерції Ecwid швидкий і простий у використанні! Налаштуйте свій безкоштовний онлайн-магазин для WordPress, Drupal, Facebook тощо! Почніть продавати онлайн з Ecwid.
Appy Pie
appypie.com
Немає платформи для розробки коду.
BuildFire
buildfire.com
Найпотужніший розробник програм для iOS і Android Потужний і простий у використанні конструктор мобільних додатків BuildFire дає змогу створювати мобільні додатки для iOS і Android за частку часу та грошей. Простий та інтуїтивно зрозумілий конструктор додатків - кодування не потрібне Створюйте вл...
AppMySite
appmysite.com
Створіть програму за допомогою найпотужнішого конструктора мобільних програм. AppMySite полегшує розробку програм. Створюйте нативні мобільні додатки преміум-класу для Android та iOS без написання жодного рядка коду.
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
Dacast
dacast.com
Програмне забезпечення потокового відео від Dacast є провідною платформою для онлайн-відео та хостингу. Транслюйте відео в прямому ефірі та на вимогу, використовуючи відео API та цілодобову підтримку.
Builder.ai
builder.ai
Легко створіть свій мобільний додаток. AI робить розробку вашого додатка на нашій відзначеній нагородами платформі швидшою та економічнішою. Дивись, як це працює.
EasyStore
easystore.co
Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.
Syte
syte.ai
Знайди це. Купити це. Підвищуйте ефективність електронної комерції за допомогою візуального пошуку, який з’єднує покупців із продуктами, які їм сподобаються.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold є північноамериканським лідером у сфері живих продажів із більш ніж 4000 роздрібними торговцями, понад 150 млн. проданих товарів і понад 3,5 млрд. дол. Технологія CommentSold продовжує надавати підприємствам будь-якого розміру найкращі в своєму класі рішення для створення захоплюючих ком...
Whisbi
whisbi.com
Whisbi надає першу мобільну платформу розмовного продажу та маркетингу для компаній B2C. Наше рішення створює можливість для професіоналів із продажу та маркетингу збільшити конверсію продажів, покращити взаємодію з клієнтами в реальному часі та забезпечити унікальний онлайн-клієнтський досвід. Whis...
degpeg
degpeg.com
Degpeg — це хмарна платформа живої торгівлі, яка додає й покращує онлайн-продаж і маркетинг будь-яких продуктів/послуг за рахунок покращення взаємодії з клієнтами завдяки багатопотоковій передачі як в Інтернеті, так і на мобільних пристроях, підтримуючи 30+ соціальних платформ одночасно. Продукти: П...
nandbox
nandbox.com
Конструктор додатків nandbox є ЄДИНИМ національним конструктором додатків на ринку. nandbox пропонує найдосконаліший конструктор додатків на ринку із сотнями функцій, які встановлюються одним натисканням кнопки. Створюйте рідні програми для Android та iOS без будь-якого кодування. Приєднуйтеся до по...
JMango360
jmango360.com
Ми забезпечуємо мобільне зростання компаній електронної комерції. Ми пропонуємо власні програми, маркетинг додатків і розробку програм на замовлення. Люди витрачають 90% свого «мобільного часу» на додатки. Це змінило погляд клієнтів на мобільні покупки. Вони хочуть швидкого, легкого та неймовірного ...
Mowico
mowico.com
Конструктор мобільних додатків без коду, який перетворює ваш бізнес електронної комерції в мобільний додаток за три кроки протягом години; без знання кодування!
Tapcart
tapcart.com
Tapcart перетворює сайти Shopify на красиві мобільні програми. Лише кількома клацаннями миші ви можете створити спеціальну програму з різними сітками продуктів із функцією пошуку. Надсилайте push-сповіщення своїм клієнтам за допомогою власного набору тригерів і повідомлень.
Shopney
shopney.co
Shopney — найкращий розробник мобільних додатків для брендів Shopify і Shopify Plus. За допомогою простого редактора дизайну з функцією drag-n-drop ви можете перетворити свій магазин Shopify на мобільні програми для iOS і Android. Він має такі унікальні функції, як параметри теми та чат у програмі. ...
Livescale
livescale.tv
Збільште продажі, залучіть клієнтів і стрімко збільште конверсію за допомогою Livescale, соціальної комерційної платформи. Приєднуйтесь до динамічної революції.
Immerss
immerss.live
Immerss — це SaaS-платформа для відео в прямому ефірі та чату, яка дозволяє продавцям будь-якого розміру безперешкодно спілкуватися безпосередньо зі своїми онлайн-клієнтами. Продавці, які використовують Immerss, насолоджуються неперевершеним залученням клієнтів і бачать вимірні результати в конверсі...
Lengow
lengow.com
Lengow — це рішення для автоматизації електронної комерції, яке допомагає брендам і дистриб’юторам підвищувати продуктивність, автоматизувати бізнес-процеси та розвиватися на міжнародному рівні. Платформа Lengow є ключем до високої прибутковості та помітності продуктів, які продаються онлайн-магазин...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly — це SaaS для прямого ефіру та покупки відео. Ваш відеоконтент можна придбати на вашому сайті, у блозі, електронною поштою, через SMS, на сторонній веб-сторінці, а тепер також можна придбати в соціальних мережах (Instagram, Facebook, Youtube)! Це ваші дані, ваша електронна комерція. Кожне ...
StoryStream
storystream.ai
StoryStream — це платформа візуальної комерції, яка спеціалізується на контенті, створеному користувачами, посиланням у біографії та покупці відео в реальному часі. StoryStream використовується брендами та роздрібними торговцями, щоб надати своїм клієнтам більш привабливі, автентичні та захоплюючі с...
Toolio
toolio.com
Toolio — це хмарна платформа мерчандайзингу, яка автоматизує важливі робочі процеси, надає статистику в реальному часі та забезпечує віддалену співпрацю. Ми надаємо роздрібним торговцям можливість економити час і швидше приймати рішення щодо мерчандайзингу на основі даних, що веде до оптимізації зап...
Builderfly
builderfly.com
Почніть продавати онлайн і розвивайте свій бізнес за допомогою Builderfly - найкращої платформи електронної комерції. Builderfly допоможе вам будувати, продавати та розвивати свій бізнес. Зареєструйтесь сьогодні!
Bambuser
bambuser.com
Ми є платформою відеокомерції номер 1, яка надає брендам можливості миттєвої конверсії, зворотного зв’язку та залучення аудиторії завдяки магії відеовмісту.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи п...
Brandlive
brandlive.com
Додайте магію телебачення на свої вебінари, події та зустрічі за допомогою Brandlive, вашої платформи для створення чудових відеовражень. Незалежно від того, чи це щомісячні вебінари, презентації продуктів, зустрічі з інвесторами чи найбільша подія року, ми допомагаємо компаніям реалізовувати проект...
giosg
giosg.com
Giosg поєднує живий чат, чат-ботів, штучний інтелект та інтерактивний вміст на одній платформі, щоб допомогти вам спілкуватися зі своїми клієнтами. Поговоріть з нами, щоб дізнатися більше!