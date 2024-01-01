Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Plobal Apps» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Plobal Apps — це комплексна платформа мобільної торгівлі на базі штучного інтелекту, яка дозволяє онлайн-магазинам збільшувати доходи від мобільних пристроїв, збільшувати конверсії та підвищувати рівень утримання за допомогою повністю власних мобільних програм. Ми віримо в автоматизацію всієї мобільної торгівлі за допомогою передових технологій, включаючи штучний інтелект, машинне навчання, голосові звіти тощо.

Вебсайт: plobalapps.com

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