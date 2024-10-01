Альтернативи - Pleo

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронн...

Xero

Xero

xero.com

Xero — це публічна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австра...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...

Paycom

Paycom

paycom.com

Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — це онлайн-платформа для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, яка економить ваш час, автоматизує роботу адміністратора та підтримує порядок у ваших книгах, а ваш бізнес виглядає професійно. FreshBooks вважає, що фінансовий облік має бути легким і швидким, але все ж достатньо д...

Mercury

Mercury

mercury.com

Mercury банкінг* для стартапів. Почніть із основ банківської справи, як-от безкоштовні чекові й ощадні рахунки, застраховані FDIC, а потім збільшуйте масштаб за допомогою кредитних карток, венчурного боргу, рахунків управління казначейством тощо — і все це з упевненістю. Завдяки розумним ярликам і д...

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бі...

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Zoho Expense — це провідне рішення для управління подорожами та витратами, яке допомогло компаніям оптимізувати корпоративні поїздки, автоматизувати звітність про витрати та отримати повний контроль над витратами. Ми розробили програмне забезпечення, перш за все, щоб скоротити перевитрати в їх дже...

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera — це відзначена нагородами інтегрована платформа, яка дозволяє малому та середньому бізнесу швидше масштабуватися за допомогою меншої кількості інструментів. Сотні тисяч малих і середніх підприємств використовують Deskera для управління бухгалтерським обліком, інвентаризацією, нарахуванням з...

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...

Qonto

Qonto

qonto.com

Завдяки інноваційному продукту, оперативному обслуговуванню клієнтів 7/7 і чітким ціноутворенням Qonto став європейським лідером у своїй категорії. Почніть роботу з потужним бізнес-рахунком для всіх ваших повсякденних банківських потреб. - Місцеві номери IBAN (🇫🇷 французький IBAN / 🇩🇪 німецький ...

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com є постачальником хмарного програмного забезпечення, яке автоматизує бек-офісні фінансові операції для малого та середнього бізнесу. Платформа Bill.com з’єднує компанії з їхніми постачальниками та клієнтами, допомагаючи їм керувати притоками та відтоками грошових коштів. Основні конкуренти в...

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp — це найкраща платформа для сучасних фінансових команд. Від корпоративних карток і програмного забезпечення для керування витратами до оплати рахунків і керування постачальниками, Ramp — це комплексне рішення, призначене для автоматизації фінансових операцій і побудови здоровішого бізнесу. Пона...

Navan

Navan

navan.com

Navan — це комплексне рішення, яке полегшує подорожі, тож ви можете зосередитися на тому, щоб бути там, а не дістатися туди. Попрощайтеся з годинами розмовляти по телефону, намагаючись змінити рейс або зберігати стоси квитанцій, щоб вручну вводити витрати. Від EA та фінансових команд до менеджерів з...

Dext

Dext

dext.com

Dext робить бухгалтерів і компанії, якими ви опікуєтесь, продуктивнішими та прибутковими завдяки кращим даним і розумінням. Поєднуйте точні дані в реальному часі з практичними інструментами продуктивності. Звільніть свою команду, щоб витрачати більше часу на додавання цінності. Підготовка фінансів В...

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo — це рішення для керування витратами в режимі реального часу, яке забезпечує більшу зручність, контроль і відповідність процесу звітування про витрати. Rydoo пропонує інтуїтивно зрозумілий мобільний і веб-додаток, у якому співробітники можуть створювати, надсилати та затверджувати витрати на х...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інт...

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

Ми робимо бронювання ділових поїздок легшим, швидшим і дешевшим, а мандрівники – безпечними та щасливими. Результатом є зручніший процес бронювання та подорожей для всіх, що також дає підприємствам увесь необхідний контроль. З TravelPerk ви можете заощадити до 30% завдяки нашому неперевершеному асор...

BQE Core

BQE Core

bqe.com

Core централізує облікові та проектні дані компаній, що надають професійні послуги, на одній чудовій хмарній платформі. Поєднуючи інструменти бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, відстеження часу та витрат і управління проектами, Core полегшує ведення вашого бізнесу з більшою прибутковістю....

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa Software — це глобальна технологічна платформа для управління витратами бізнесу (BSM). Штаб-квартира компанії розташована в Сан-Матео, штат Каліфорнія, з офісами в Європі, Латинській Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Компанія допомагає великим компаніям отримати видимість і контрол...

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Moon Invoice — це надійне та багатофункціональне програмне забезпечення для виставлення рахунків і виставлення рахунків, призначене для спрощення фінансового управління для фрілансерів, власників малого бізнесу та підприємців. Завдяки комплексним інструментам і зручному інтерфейсу Moon Invoice пропо...

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Єдине рішення для автоматизації наскрізного процесу оплати. Автоматизуйте свою повну кредиторську заборгованість, глобальні партнерські платежі та процеси закупівель за допомогою Tipalti та усуньте 80% ручного навантаження. Tiplati дає вам змогу легко залучати постачальників, партнерів і фрілансерів...

BigTime

BigTime

bigtime.net

BigTime допомагає фірмам, які надають професійні послуги, зменшити операційні витрати, легко залучати таланти до потрібних проектів і пришвидшити час для отримання оплати за виконану роботу, водночас дозволяючи швидше приймати рішення, надаючи потрібну інформацію саме тоді, коли вона вам потрібна. З...

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Momenteo – це зручне рішення, призначене для вас. Просто стежте за виконаною роботою, витратами та подорожами в нашому прекрасному календарі, і дозвольте нашому безкоштовному програмному забезпеченню створити ваш облік.

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Spendesk — це повна платформа управління витратами, яка забезпечує 100% видимість витрат компанії. З Spendesk ви отримуєте рішення 7-в-1 із корпоративними картками, оплатою рахунків-фактур, відшкодуванням витрат, бюджетами, затвердженням, звітністю, відповідністю та попереднім обліком в одному прост...

Brex

Brex

brex.com

Brex — це уніфікована платформа витрат, яка дозволяє легко контролювати всі види витрат. Контролюйте свої витрати в усьому світі за допомогою корпоративних карток, керування витратами, відшкодуваннями, подорожами, оплатою рахунків і бізнес-рахунками — усе в одній єдиній системі. 95% клієнтів кажуть,...

Aspire

Aspire

aspireapp.com

Aspire — це універсальна фінансова платформа для сучасного бізнесу, яка допомагає більш ніж 15 000 компаніям по всій Азії заощаджувати час і гроші завдяки міжнародним платежам, управлінню витратами, кредиторською заборгованістю та дебіторською заборгованістю, доступ до яких здійснюється через єдиний...

FunctionFox

FunctionFox

functionfox.com

FunctionFox пропонує прості онлайн-таблиці та керування проектами. Відстежуйте час і витрати, зберігайте оцінку та легко керуйте своїми клієнтами та проектами. FunctionFox — система відстеження часу номер один у Північній Америці. Фірми, що займаються графічним дизайном, рекламою, комунікаціями, мар...

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