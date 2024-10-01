Альтернативи - Pleo

Navan

navan.com

Navan — це комплексне рішення, яке полегшує подорожі, тож ви можете зосередитися на тому, щоб бути там, а не дістатися туди. Попрощайтеся з годинами розмовляти по телефону, намагаючись змінити рейс або зберігати стоси квитанцій, щоб вручну вводити витрати. Від EA та фінансових команд до менеджерів з...