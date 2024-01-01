Plazbot

Plazbot

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Вебсайт: plazbot.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Plazbot — найповніша платформа на ринку для обслуговування клієнтів. Наша платформа має технологію, яка об’єднує всі канали послуг, такі як Whatsapp, Messenger, Instagram, Telegram, Webchat, SMS, Vozip Calls, Mercadolibre, CRM, спільні поштові скриньки та все, що інтегровано з чат-ботами зі штучним інтелектом, Whatsapp Marketing і chatgpt. Ми працюємо з платформою, орієнтованою на клієнтів, із втручанням людини, навчанням ботів, інтеграцією з Mailchimp та Whatsapp API. Інтеграція з Facebook Messenger. Ми є не лише багатоканальною платформою, але й платформою для обслуговування клієнтів, маркетингу та продажів.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: plazbot.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Plazbot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

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