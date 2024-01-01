Plazbot — найповніша платформа на ринку для обслуговування клієнтів. Наша платформа має технологію, яка об’єднує всі канали послуг, такі як Whatsapp, Messenger, Instagram, Telegram, Webchat, SMS, Vozip Calls, Mercadolibre, CRM, спільні поштові скриньки та все, що інтегровано з чат-ботами зі штучним інтелектом, Whatsapp Marketing і chatgpt. Ми працюємо з платформою, орієнтованою на клієнтів, із втручанням людини, навчанням ботів, інтеграцією з Mailchimp та Whatsapp API. Інтеграція з Facebook Messenger. Ми є не лише багатоканальною платформою, але й платформою для обслуговування клієнтів, маркетингу та продажів.

Вебсайт: plazbot.com

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