Альтернативи - Playvox

Olvy

olvy.co

Ваш журнал змін на основі ШІ. Інформуйте своїх користувачів про оновлення продуктів, не витрачаючи години щотижня на написання випусків. Оголошуйте нові функції за допомогою красивих і ефективних окремих сторінок журналу змін і віджетів у програмі.