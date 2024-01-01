Playform

Playform

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Вебсайт: playform.io

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Playform — це генератор мистецтва ШІ та творча платформа, яка дає змогу художникам, творцям і дизайнерам інтегрувати генеративний ШІ у свій творчий процес. Він пропонує інтегровану платформу з багатьма інструментами штучного інтелекту для створення мистецтва в одному місці, що робить ШІ доступним для художників без необхідності вивчати технічні навички чи програмування. Митці можуть використовувати Playform протягом усього творчого процесу, від натхнення до виробництва. Більшість інструментів Playform пропонують необмежене безкоштовне використання для дослідження. Playform Studio дозволяє художникам створювати та продавати оригінальні твори мистецтва, створені штучним інтелектом, з 60 кредитами Playform щомісяця та ексклюзивними виставковими можливостями. У Playform представлені прожектори художників і виставки, на яких демонструються роботи, створені на їхній платформі. Playform дає змогу створювати та продавати генеративні художні NFT зі штучним інтелектом через свій ринок Art Mine. Playform позиціонує себе як творчий компаньйон та інструмент для професійних художників, щоб інтегрувати штучний інтелект у свій робочий і творчий процес.

Вебсайт: playform.io

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