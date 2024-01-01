Plato

Plato

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Вебсайт: platohq.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Спілкуйтеся та навчайтеся з найкращими інженерними лідерами. Plato — це спільнота лідерів інженерії. Залучайтеся до індивідуального наставництва, скористайтеся перевагами когортного навчання та отримуйте доступ до ексклюзивного вмісту.

Вебсайт: platohq.com

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