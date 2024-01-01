PlateJoy

PlateJoy

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Вебсайт: platejoy.com

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PlateJoy використовує 50 точок даних про те, як ви харчуєтесь і живете, щоб визначити, що ви повинні їсти, і надає індивідуальні плани харчування та списки покупок, щоб допомогти вам досягти своїх цілей.

Вебсайт: platejoy.com

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