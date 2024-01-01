Plasmo

Plasmo

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Вебсайт: plasmo.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Plasmo допомагає створювати, тестувати та розгортати потужні, передові продукти на основі веб-переглядача.

Вебсайт: plasmo.com

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