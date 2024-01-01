Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Plantt» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Plantt — це платформа аналізу відносин із клієнтами, яка допомагає вам і вашій команді зосередитися на потрібних клієнтах у потрібний час. З Plantt CSMs можуть масштабувати свою продуктивність, застосувати проактивний підхід і змінити співвідношення 80-20 на вашу користь.

Вебсайт: plantt.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Plantt». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.