PlanRadar

PlanRadar

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Вебсайт: planradar.com

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PlanRadar — це відзначена нагородами цифрова платформа SaaS для документації, керування завданнями та спілкування в проектах будівництва та нерухомості. Ми працюємо по всьому світу, зараз на більш ніж 75 ринках. Ми обслуговуємо всі ринки нерухомості та будівництва, додаючи цінність кожній людині, яка бере участь у життєвому циклі будівлі, від підрядників та інженерів до менеджерів і власників. Наша платформа оцифровує всі щоденні процеси та комунікації, заощаджуючи час, кошти та дозволяючи виконувати проекти з вищою якістю. Щодня ми допомагаємо професіоналам підвищувати ефективність і успіх їхніх проектів, оптимізуючи спосіб їхньої роботи та надаючи доступ у реальному часі до цінних проектних даних. Сьогодні понад 120 000 користувачів платформи відчувають величезну економію коштів і часу за допомогою PlanRadar. Наразі PlanRadar доступний 20 мовами та може використовуватися на всіх пристроях IOS, Windows і Android.

Вебсайт: planradar.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «PlanRadar». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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