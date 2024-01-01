Planorama

Planorama

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Вебсайт: planorama.com

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Глобальна компанія, яка є лідером на ринку технологій розпізнавання зображень для створення планограм і аналізу магазинів
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для планування торгових площ

Вебсайт: planorama.com

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