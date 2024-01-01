Альтернативи - Planium Pro

Maus

maus.com

Стратегічне планування та виконання, що примножує вартість бізнесу. Maus — це комплексна платформа для стратегічного, фінансового планування та планування виходу, яка перетворює великі ідеї на дії. На одній зручній у використанні платформі ви можете планувати, впроваджувати, оцінювати та розвивати с...