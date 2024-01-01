Альтернативи - Planium Pro

LivePlan

LivePlan

liveplan.com

Плануйте, фінансуйте та розвивайте свій бізнес. Легко напишіть бізнес-план, забезпечте фінансування та отримуйте інформацію, яка допоможе вам досягти своїх цілей.

IdeaBuddy

IdeaBuddy

ideabuddy.com

Втілюйте свою бізнес-ідею в життя. Універсальне програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допоможе вам перетворити чудову ідею на успішний бізнес

Upmetrics

Upmetrics

upmetrics.co

Перетворіть свої бізнес-ідеї на плани дій. Прокладайте шлях до успіху за допомогою нашого комплексного програмного забезпечення для бізнес-планування, яке поєднує ефективне планування, прогнозування в реальному часі та глибоку звітність.

Vizologi

Vizologi

vizologi.com

Отримайте відповіді, створені ШІ, на всі ваші бізнес-запитання про компанії, ринки та контекстну бізнес-аналітику, що стимулює трансформаційні зміни.

Bizplan

Bizplan

bizplan.com

Створіть свій план, розвивайте свій бізнес. Припиніть гадати. Скористайтеся нашим інструментом створення бізнес-плану та отримайте фінансування.

Maus

Maus

maus.com

Стратегічне планування та виконання, що примножує вартість бізнесу. Maus — це комплексна платформа для стратегічного, фінансового планування та планування виходу, яка перетворює великі ідеї на дії. На одній зручній у використанні платформі ви можете планувати, впроваджувати, оцінювати та розвивати с...

Cuttles

Cuttles

cuttles.io

Як мрійники та підприємці розробляють ідеї та створюють стартапи Створіть свою презентацію. Напишіть свій бізнес-план. Займіться фінансами. Сплануйте свою дорожню карту. Пройдіть навчання для стартапів і презентуйте все всім. Почати бізнес стало простіше, швидше та ефективніше, ніж будь-коли.

Modeliks

Modeliks

modeliks.com

Створіть фінансову презентацію, бізнес- і фінансовий план і звіти для інвесторів. Будь-хто може це зробити, досвід фінансового планування не потрібен.

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