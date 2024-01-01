Альтернативи - Planium Pro
LivePlan
liveplan.com
Плануйте, фінансуйте та розвивайте свій бізнес. Легко напишіть бізнес-план, забезпечте фінансування та отримуйте інформацію, яка допоможе вам досягти своїх цілей.
IdeaBuddy
ideabuddy.com
Втілюйте свою бізнес-ідею в життя. Універсальне програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допоможе вам перетворити чудову ідею на успішний бізнес
Upmetrics
upmetrics.co
Перетворіть свої бізнес-ідеї на плани дій. Прокладайте шлях до успіху за допомогою нашого комплексного програмного забезпечення для бізнес-планування, яке поєднує ефективне планування, прогнозування в реальному часі та глибоку звітність.
Vizologi
vizologi.com
Отримайте відповіді, створені ШІ, на всі ваші бізнес-запитання про компанії, ринки та контекстну бізнес-аналітику, що стимулює трансформаційні зміни.
Bizplan
bizplan.com
Створіть свій план, розвивайте свій бізнес. Припиніть гадати. Скористайтеся нашим інструментом створення бізнес-плану та отримайте фінансування.
Maus
maus.com
Стратегічне планування та виконання, що примножує вартість бізнесу. Maus — це комплексна платформа для стратегічного, фінансового планування та планування виходу, яка перетворює великі ідеї на дії. На одній зручній у використанні платформі ви можете планувати, впроваджувати, оцінювати та розвивати с...
Cuttles
cuttles.io
Як мрійники та підприємці розробляють ідеї та створюють стартапи Створіть свою презентацію. Напишіть свій бізнес-план. Займіться фінансами. Сплануйте свою дорожню карту. Пройдіть навчання для стартапів і презентуйте все всім. Почати бізнес стало простіше, швидше та ефективніше, ніж будь-коли.
Modeliks
modeliks.com
Створіть фінансову презентацію, бізнес- і фінансовий план і звіти для інвесторів. Будь-хто може це зробити, досвід фінансового планування не потрібен.