Plane

Plane

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Вебсайт: plane.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Сучасний нарахування заробітної плати та HR для стартапів. Розрахунок заробітної плати, пільги та відповідність призначені для компаній, що швидко розвиваються. Універсальна платформа для людей, яка масштабується разом з вами від запуску до IPO.

Вебсайт: plane.com

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