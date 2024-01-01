Plai

Plai

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Вебсайт: plai.io

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Plai — це рекламний інструмент штучного інтелекту, створений для маркетингових команд і агентств. Тисячі рекламодавців використовують Plai для створення оголошень у Facebook, Google Ads і TikTok за допомогою запиту ChatGPT. Plai автоматично знаходить вашу цільову аудиторію, створює ваші оголошення та запускає ваші рекламні кампанії як професіонал за лічені секунди, досвіду не потрібно. Незалежно від того, чи потрібно вам залучити нових потенційних клієнтів для свого стартапу, продажі для вашого магазину електронної комерції чи розширити свій бренд, Plai — це ваш супердодаток для маркетингу.

Вебсайт: plai.io

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