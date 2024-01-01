Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pixie» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Pixie — це оптимізатор зображень Webflow CMS. Його створено для підвищення продуктивності вашого сайту шляхом оптимізації швидкості зображень без шкоди для якості. Pixie може оптимізувати зображення у вашій галереї зображень Webflow CMS, зображення CMS, зображення продуктів електронної комерції та зображення, пов’язані з продуктами електронної комерції. Pixie працює, дозволяючи вам вибирати поля зображень, які ви хочете оптимізувати у своїй CMS, підключати свої облікові записи Webflow, а потім змінювати розмір зображень, якщо це необхідно.

Вебсайт: trypixie.io

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