Pixelfika

Pixelfika

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Вебсайт: pixelfika.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Вручну підібрані та ретельно підібрані палітри кольорів на основі даних і натхнення для дизайну. Легкий для очей завдяки темному/світлому режиму + зручні комбінації клавіш для швидкого перегляду.

Вебсайт: pixelfika.com

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