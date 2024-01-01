Pixelcut

Pixelcut

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Вебсайт: pixelcut.ai

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Pixelcut — це онлайн-інструмент дизайну, який використовує штучний інтелект, щоб допомогти користувачам легко створювати фотографії продуктів, рекламу та інший візуальний вміст для онлайн-магазинів. Однією з його головних особливостей є можливість видаляти фон або стирати об’єкти із зображень, що полегшує створення зображень професійного вигляду. Користувачі можуть вибрати з тисячі шаблонів, щоб допомогти перетворити глядачів на клієнтів. Інструмент також має засіб збільшення зображення, який покращує якість зображення, і чарівний ластик, який дозволяє швидко та легко редагувати фотографії. Віртуальна студія дозволяє користувачам створювати в 10 разів більше фотографій продуктів без потреби в подорожах або професійному обладнанні. Pixelcut надає API для тих, хто хоче використовувати цю технологію для вдосконалення власних продуктів або послуг. Загалом, Pixelcut має на меті спростити часто складний і трудомісткий процес розробки фотографій продуктів і оголошень для компаній електронної комерції. Інструменти редагування на основі штучного інтелекту дозволяють користувачеві створювати візуально привабливий вміст з мінімальними зусиллями та без потреби професійних навичок фотографування чи обладнання. Це корисний інструмент для тих, хто не має досвіду дизайну і хоче створити високоякісні зображення для свого веб-сайту, соціальних мереж або інтернет-магазину.

Вебсайт: pixelcut.ai

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