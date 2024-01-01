Pixcap — це веб-дизайн-платформа, призначена для брендів, стартапів і креативних агентств будь-якого розміру, що дозволяє їм швидко створювати ефектний 3D-дизайн брендингу. Інтеграція 3D-елементів у брендинг, рекламу, презентації продуктів і вміст соціальних мереж виявилася значно більш захоплюючою, ніж традиційний плоский дизайн, що призвело до підвищення впізнаваності бренду та помітного 40-відсоткового зростання коефіцієнта конверсії. Наша місія — зробити створення професійного 3D-дизайну та відео доступним і легким для кожного. Просто перетягніть потрібні тривимірні елементи та налаштуйте їх відповідно до естетики вашого бренду. За допомогою Pixcap ви можете підняти свій бренд за допомогою: - Великої бібліотеки настроюваних 3D-ресурсів. - Різноманітні набори макетів брендингу - Створення реалістичних 3D-моделей на основі штучного інтелекту з простого тексту або 2D-зображень. - Приваблива анімація, яка вдихає життя у ваш дизайн. Відвідайте веб-сайт: https://pixcap.com

Вебсайт: pixcap.com

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