Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pinflux» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Pinflux — це цифровий інструмент, який дозволяє вам розвивати свій бізнес на Pinterest. Pinflux є зростаючим джерелом трафіку для електронної комерції, веб-сайтів, блогів і навіть соціальних мереж. З розвитком Pinterest ви можете використовувати Pinflux для пошуку вмісту, автоматизації завдань і збільшення трафіку.
Особливості Pinterest:
* Знайдіть якісні позначки та тренди, щоб отримати безкоштовний і необмежений трафік для таблиць Pinterest
* Створюйте та рекламуйте кілька столів, щоб залучити найкращий та найякісніший трафік
* Плануйте закріплення та публікацію автоматично
* Автоматизована таблиця відстеження лайків, спільних публікацій, підписників і створення клубу Pinterest, щоб залучити більше відвідувачів
* Скасуйте підписку на облікові записи, на які ви не підписані
* Швидке та просте встановлення без API
* Додайте більше описів, посилань для виклику дій відвідувача
Отримайте 100% безкоштовний органічний трафік із маловикористаного джерела завдяки потужному маркетинговому управлінню Pinterest!
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