Уявіть, що він працює як художній редактор на основі штучного інтелекту, що дозволяє користувачам перетворювати свої думки на мистецтво. Він забезпечує платформу для творчості під час створення та ітерації мистецтва ШІ. Платформа пропонує різноманітні інструменти та функції для покращення досвіду користувача під час створення своїх творів мистецтва. Однією з них є моделі стабільної дифузії, які користувачі можуть вибрати для створення зображень. Інша функція, «Inpainting», допомагає заповнювати відсутні або пошкоджені ділянки зображення, тоді як «Outpainting» розширює межі зображення, сприяючи створенню нових композицій. Інструмент має численні переваги, як-от стабільне розповсюдження з настроюваними параметрами, генерація під керуванням малюнків і можливості зафарбовування. Він також надає оперативні автоматичні пропозиції та варіації базового зображення серед своїх функцій. Взаємодія з користувачем додатково покращується завдяки великому ресурсу, наприклад довідникам і блогам, а також надихаючій галереї мистецтва ШІ. Крім того, редактор Picture it має відкритий код, що сприяє внеску спільноти. Користувачі можуть зробити свій внесок у те, щоб з часом зробити редактор більш потужним і доступним. Заохочуємо тих, хто має інноваційні ідеї щодо покращення творчості ШІ, взяти участь і поділитися своїми ідеями.

Вебсайт: pictureit.art

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