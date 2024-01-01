Альтернативи - Pictory
vidIQ
vidiq.com
vidIQ допоможе вам отримати інструменти та знання, необхідні для швидшого розширення аудиторії на YouTube і за його межами.
Minea
app.minea.com
Minea — це найкращий інструмент пошуку продуктів електронної комерції. Minea відстежує всі оголошення в усіх мережах. Відстежуються оголошення у Facebook, продакт-плейсмент для впливових осіб, Snapspy, усі мережі. Перестаньте платити adspy 149 євро за одну мережу та відкрийте для себе Minea.
Bio Link
bio.link
Посилання на біографію дає вам посилання на всі ваші сторінки — веб-сайти, магазини, блоги, публікації в соціальних мережах, відео тощо, — що полегшує вашій аудиторії пошук усього вашого вмісту. На таких платформах, як Instagram, Twitter і TikTok, допускається лише одне посилання в біографі...
Submagic
submagic.co
Покращуйте свої відео за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту 🚀 Прості підписи з ідеальними емодзі та розумно виділеними ключовими словами, створені штучним інтелектом.
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI-генеруйте та діліться відео, каруселями, публікаціями з одним зображенням мовою вашого бренду.
Smash Balloon
smashballoon.com
Повністю настроювані плагіни каналів соціальних мереж для WordPress. Відображайте свої канали Facebook, Instagram, Twitter і YouTube - довіряють 1,3 мільйона користувачів.
Social Champ
socialchamp.io
Інструмент керування соціальними медіа для керування цифровим простором. Керуйте кількома обліковими записами в соціальних мережах, створюйте публікації із зображеннями чи відео, упорядковуйте вхідні повідомлення, покращуйте рентабельність інвестицій, відстежуйте аналітику, створюйте звіти, спрощуй...
Ripl
ripl.com
Ripl дозволяє малим підприємствам за лічені хвилини створювати професійно виглядаючі анімаційні відео, колажі, слайд-шоу та багатошарові публікації статичних зображень, а також планувати або миттєво публікувати у Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter і YouTube. Усе завдяки простим у користуванні мо...
Inflact
inflact.com
МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптуйте свій обліковий запис Instagram для бізнесу за допомогою розумних інструментів – створюйте цільову аудиторію, взаємодійте з клієнтами та плануйте контент. Допоможіть потенційним клієнтам відкрити ваші продукти та зміцніть лояльність до бренду за 3...
HeyLink.me
heylink.me
Безкоштовний інструмент для посилань на біографії, який використовують найкращі компанії та впливові особи. Зробіть максимальний вплив кожної цифрової ініціативи. Призначений для мобільних пристроїв. Результати чарівні.
Blog2Social
blog2social.com
Автоматизація соціальних мереж для веб-сайтів і блогів WordPress. Автоматично публікуйте, повторно діліться, перехресно публікуйте та автоматично плануйте свій вміст на багатьох соціальних платформах, таких як Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest тощо. Автоматично діліться своїм вмісто...
Connectio
useconnectio.com
Автоматизуйте й оптимізуйте свою рекламу на Facebook.
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio — це стартап, яким володіють і керують темношкірі жінки. Це один із 3 засновників простору Link-in-Bio та: * є другою за кількістю авторів/користувачів послугою link-in-bio у світі; * включає домени: Lnk.bio, Lnk.at & Ln.ki * Lnk.Bio — це найпопулярніша та найсильніша URL-адреса посилання в...
LiveReacting
livereacting.com
Запустіть інтерактивні прямі трансляції. LiveReacting допомагає отримати більше підписників і залучення, додаючи у ваш потік попередньо записані відео, ігри, зворотний відлік і опитування.
Collabstr
collabstr.com
Знайдіть і найміть впливових людей за лічені секунди. Знайдіть впливових людей Instagram, TikTok і YouTube, щоб створити унікальний контент для свого бренду.
Inksprout
inksprout.co
Створюйте привабливі короткі соціальні відео за лічені секунди зі свого блогу за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту.
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting — це інструмент націлювання за інтересами Facebook, який допомагає рекламодавцям знайти тисячі прихованих інтересів Facebook.
Trendsmap
trendsmap.com
Статистика Twitter, яка допоможе вашому бізнесу. Детально аналізуйте будь-яку тему в усьому світі чи за регіонами. Створюйте унікальні візуалізації на основі карт, які показують активність твітів у країні, регіоні чи світі. Наші потужні інструменти запитів і фільтрації дозволяють вам зосередитися на...
Dubb
dubb.com
Світова платформа відеозв'язку, орієнтована на продажі - Відео себе
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
Основний маркетинговий інструмент впливу для ваших кампаній.
Hypage
hypage.com
Hy.page дозволяє продавати за посиланням у біографії. Завдяки інтеграції зі Stripe і Paypal ви можете збирати пожертви від шанувальників, платні запити, продавати продукти та членство в ексклюзивному вмісті.
PowerIn
powerin.io
PowerIn — найкращий інструмент для підвищення активності в LinkedIn шляхом автоматичного створення коментаря за допомогою ChatGPT. Переведіть свою онлайн-присутність на автопілот
Trend Watchers
trendwatchers.co
Trend Watchers сповіщає творців контенту про інтернет-тенденції в понад 30 категоріях і показує їм, як отримати з цього прибуток за допомогою нашого Viral Video Maker. Наші тенденції також можна використовувати для бізнес-ідей, дропшиппінгу, пошукової оптимізації, соціальних мереж і багатьох інших р...
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster — це програма на базі Windows, яка дозволяє користувачам виходити в прямому ефірі з попередньо записаними відео на Facebook і YouTube та інших платформах живого відео. Він також підтримує кілька облікових записів у соціальних мережах. Отримайте більше переглядів і отримайте більшу аудитор...
Growapp
growapp.digital
Інструмент керування соціальними мережами на базі IA для написання, затвердження, планування, аналізу та порівняння вмісту в соціальних мережах.
Pinflux
pinflux.in
Pinflux — це цифровий інструмент, який дозволяє вам розвивати свій бізнес на Pinterest. Pinflux є зростаючим джерелом трафіку для електронної комерції, веб-сайтів, блогів і навіть соціальних мереж. З розвитком Pinterest ви можете використовувати Pinflux для пошуку вмісту, автоматизації завдань і збі...
Curator
curator.io
Найпростіший спосіб безкоштовно додати соціальну стрічку на свій сайт Curator — це назавжди безкоштовний агрегатор соціальних мереж, який допомагає збирати та відображати вміст. Налаштуйте свій канал менш ніж за 5 хвилин.
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI створює для вас коментарі, щоб залучати потенційних клієнтів у масштабі LinkedIn. Заощаджуйте години на написанні коментарів, щоб залучити потенційних клієнтів і досягти швидшої конверсії з кожною доданою точкою взаємодії.
Pushbio
pushbio.io
Pushbio — це посилання в інструменті створення біографій для маркетологів соціальних мереж За допомогою Pushbio ви можете демонструвати свої продукти, останні рекламні акції, публікації в блогах, відео та профілі в соціальних мережах – все в одному місці, що полегшить вашій аудиторії пошук вашого в...
InstaPlug
instaplug.app
Миттєво приверніть увагу за допомогою InstaPlug! Створюйте безкоштовні, привабливі віджети Instagram, фільтруйте свою стрічку, як чарівна магія, і перетворюйте її на шоустоппер. Швидко, легко, надійно!