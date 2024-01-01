Pics.io — це комплексне програмне забезпечення для керування цифровими активами, яке допомагає компаніям керувати бібліотекою медіа-активів. Pics.io — це централізований центр для всіх ваших медіафайлів, який забезпечує контрольований доступ до вашої цифрової інформації, автоматизовані маркетингові робочі процеси та відстеження прогресу. Ви можете використовувати сховище Pics.io для своєї бібліотеки медіаресурсів. Крім того, ви можете почати керувати цифровими активами поверх свого Google Drive або хмарних сховищ Amazon S3. Яку користь ви отримаєте від Pics.io?: • Отримайте економічно ефективне рішення DAM без необхідності переміщувати свої файли куди завгодно та платити додаткові комісії за зберігання ваших активів на сторонніх серверах • Зробіть необмежений простір для зберігання доступним для пошуку за ключовими словами, метаданими та інші функції • Вирішіть, яку модель штучного інтелекту вибрати для автоматичного позначення ключових слів, виходячи з ефективності, вартості та ваших потреб. Створюйте описи активів на основі ШІ для своїх файлів. • Контролюйте діяльність вашої команди в цифровій бібліотеці, отримуйте сповіщення про зміни, внесені у ваші файли, надсилайте відгуки та додавайте коментарі до необхідних активів, відстежуючи відповідну комунікацію в одному місці • Контролюйте доступ команди до цифрового вмісту, призначайте ролі та дозволи для команди члени • Зробіть вашу цифрову бібліотеку доступною для клієнтів, партнерів і колег, налаштувавши доступ до ваших активів • Керуйте всіма новими завантаженнями, модифікаціями метаданих, ключовими словами та всіма іншими змінами, які вносяться в Pics.io у вашому хмарному сховищі

Вебсайт: pics.io

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