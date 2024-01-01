Pics.io

Pics.io

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: pics.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pics.io» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Pics.io — це комплексне програмне забезпечення для керування цифровими активами, яке допомагає компаніям керувати бібліотекою медіа-активів. Pics.io — це централізований центр для всіх ваших медіафайлів, який забезпечує контрольований доступ до вашої цифрової інформації, автоматизовані маркетингові робочі процеси та відстеження прогресу. Ви можете використовувати сховище Pics.io для своєї бібліотеки медіаресурсів. Крім того, ви можете почати керувати цифровими активами поверх свого Google Drive або хмарних сховищ Amazon S3. Яку користь ви отримаєте від Pics.io?: • Отримайте економічно ефективне рішення DAM без необхідності переміщувати свої файли куди завгодно та платити додаткові комісії за зберігання ваших активів на сторонніх серверах • Зробіть необмежений простір для зберігання доступним для пошуку за ключовими словами, метаданими та інші функції • Вирішіть, яку модель штучного інтелекту вибрати для автоматичного позначення ключових слів, виходячи з ефективності, вартості та ваших потреб. Створюйте описи активів на основі ШІ для своїх файлів. • Контролюйте діяльність вашої команди в цифровій бібліотеці, отримуйте сповіщення про зміни, внесені у ваші файли, надсилайте відгуки та додавайте коментарі до необхідних активів, відстежуючи відповідну комунікацію в одному місці • Контролюйте доступ команди до цифрового вмісту, призначайте ролі та дозволи для команди члени • Зробіть вашу цифрову бібліотеку доступною для клієнтів, партнерів і колег, налаштувавши доступ до ваших активів • Керуйте всіма новими завантаженнями, модифікаціями метаданих, ключовими словами та всіма іншими змінами, які вносяться в Pics.io у вашому хмарному сховищі
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління активами бренду

Вебсайт: pics.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pics.io». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Brandfolder

Brandfolder

brandfolder.com

Frontify

Frontify

frontify.com

CELUM

CELUM

celum.cloud

Brandy

Brandy

brandyhq.com

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

Canto

Canto

canto.com

BrandBay

BrandBay

brandbay.io

Pickit

Pickit

pickit.com

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

Вам також може сподобатися

Starchive

Starchive

starchive.io

odrive

odrive

odrive.com

Brandfolder

Brandfolder

brandfolder.com

Shadow Drive

Shadow Drive

shadow.tech

Pickit

Pickit

pickit.com

File ZIPO

File ZIPO

filezipo.io

FEX.NET

FEX.NET

fex.net

Fireblocks

Fireblocks

fireblocks.com

Cloudflare R2

Cloudflare R2

cloudflare.com

Tigris

Tigris

tigrisdata.com

BrandBay

BrandBay

brandbay.io

DBGallery

DBGallery

dbgallery.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності