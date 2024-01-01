Pickit

Pickit

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Вебсайт: pickit.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Pickit прагне стати найрозумнішою та найпростішою платформою DAM на планеті, яка полегшить пошук, зберігання, спільний доступ, організацію та оптимізацію цифрових активів. За статистикою, 70% цифрових активів використовуються недостатньо або взагалі не використовуються, тому створення більшості контенту стає марною тратою часу. І долари. Поширеними причинами є розкидані файли, кілька систем зберігання та складні DAM, які ніхто не хоче використовувати. Pickit вирішує це за допомогою єдиного джерела правди для всіх ваших візуальних ресурсів, документів, шаблонів і інструкцій, інтегрованих із вашими улюбленими програмами. Pickit Enterprise включає: - Управління медіа-активами - Управління документами - Управління брендом - Управління ліцензіями - Інформаційна панель Insights - Створення вмісту - Мультибрендовий Pickit Family™ - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - Зовнішній обмін і співпраця - Доступ до організації та SSO - Користувач Управління - Медіа-ринки - Pickit Stock™ - Pickit Academy™ - Інтеграції Plug & Play - Pickit API DAM smart. DAM простий.™
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління активами бренду

Вебсайт: pickit.com

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CELUM

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Brandy

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Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

Canto

Canto

canto.com

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Pics.io

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brandbay.io

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Lingo

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narrato.io

Pics.io

Pics.io

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Pimcore

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brandfolder.com

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socialdude.ai

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