WebCatalog
Phygital+

Phygital+

phygital.plus

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Phygital+» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Робочий простір штучного інтелекту на основі вузлів для творців для роботи з нейронними мережами без коду. (альфа)

Вебсайт: phygital.plus

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Phygital+». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Gerwin

Gerwin

gerwin.io

Bigjpg

Bigjpg

bigjpg.com

Supervisely

Supervisely

supervisely.com

TinEye

TinEye

tineye.com

Levity

Levity

levity.ai

DeepOpinion

DeepOpinion

go.deepopinion.ai

Yieldnodes

Yieldnodes

yieldnodes.com

Autoblocks

Autoblocks

autoblocks.ai

InteraxAI

InteraxAI

interaxai.com

WriteNow AI

WriteNow AI

writenowai.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Mirrorful

Mirrorful

mirrorful.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності