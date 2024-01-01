Photoleap, розроблений компанією Lightricks, — це універсальна програма для редагування фотографій, розроблена в основному для використання на iPhone. Цей креативний інструмент пропонує численні можливості, включаючи зміну фону, видалення об’єктів, створення колажу та застосування різних фільтрів і ефектів, а також нові функції, такі як ексклюзивні фільтри Aquaman AI. Крім того, він також містить повний набір інструментів AI, що включає такі аспекти, як AI Photo Enhancer, AI Headshot Generator, AI Tattoo Generator, AI Image Generator, AI Avatar Generator та багато іншого. Інструменти редагування полегшують видалення об’єктів із фотографій, об’єднання фотографій, видалення фону із зображень, обрізання зображень, додавання рамок до фотографій та численні інші можливості. Photoleap також має функції для анімації фотографій і додавання тексту до зображень. Додаток вирізняється своєю унікальною функцією перетворювати описи та малюнки на зображення за допомогою ШІ. Ключовим атрибутом є його забезпечення для легкої трансформації оповідання та можливість додати креативний особистий штрих до фотографій за допомогою колекції наклейок, фільтрів, ефектів і шрифтів. Потужні інструменти редагування також включені в Photoleap, включаючи злиття, подвійну експозицію та шари. Крім того, він пропонує своїм користувачам зручність створення та редагування в одній програмі завдяки інтеграції можливостей Motionleap у Photoleap.

Вебсайт: photoleapapp.com

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