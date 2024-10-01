Альтернативи - Phonic
Indeed
indeed.com
Indeed – це всесвітня американська пошукова система для списків вакансій, пов’язана з працевлаштуванням, запущена в листопаді 2004 року. Це дочірня компанія японської Recruit Co. Ltd. зі спільними штаб-квартирами в Остіні, штат Техас, і Стемфорді, штат Коннектикут, з додатковими офісами по всьому св...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — це платформа навичок розробників, яка допомагає компаніям оцінювати розробників програмного забезпечення на основі кваліфікації. Понад 3000+ клієнтів у всіх галузях, у тому числі 5 із 8 провідних комерційних банків США, покладаються на автоматизовану оцінку навичок HackerRank, щоб оціни...
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
UserTesting
usertesting.com
UserTesting докорінно змінює спосіб створення та надання цифрових продуктів і досвіду, допомагаючи організаціям отримувати інформацію від клієнтів – від створення до виконання. Завдяки механізму пошуку джерел на вимогу світового класу клієнти можуть отримувати швидкий, високоякісний зворотний зв’язо...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися зі...
Doodle
doodle.com
Світовий лідер у онлайн-плануванні, Doodle – це найпотужніший спосіб планувати зустрічі з клієнтами, колегами та командами. Знайдіть найкращий час для особистих зустрічей, групових зустрічей тощо за допомогою нашого набору зручних інструментів календаря. Дізнайтеся, чому 30 мільйонів користувачів що...
Typeform
typeform.com
Typeform — це золотий стандарт безкодових, продумано розроблених, зручних для людей форм, тестів, опитувань і асинхронних відеорішень. Створіть особистий досвід для своїх клієнтів, створіть ідентифікацію бренду та лояльність і прискоріть свій розвиток. Завдяки понад 120 існуючим інтеграціям Typeform...
Metaview
metaview.ai
Зробіть кожне інтерв’ю неймовірним. Розширюючи свої команди, неможливо забезпечити послідовність і високу якість співбесід. Metaview надає унікальні дані та аналітику, а також практичний зворотний зв’язок, щоб допомогти інтерв’юерам удосконалитися. Результатом є щасливіші кандидати, менша упереджен...
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments — це найдосконаліша платформа оцінювання кодування на ринку. Завдяки бібліотеці запитань щодо кодування, що містить понад 22 000 запитань, розподілених на понад 1000 навичок і понад 40 мов програмування, HackerEarth Assessments дає технічним рекрутерам і менеджерам з найму мо...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Textline
textline.com
Зробіть бізнес персональним за допомогою швидкого, доброзичливого та зручного бізнес-каналу SMS для сучасних команд підтримки та продажів. Створюйте міцніші стосунки з клієнтами за допомогою двостороннього спілкування на найбезпечнішій платформі обміну текстовими повідомленнями. Ми допомагаємо тисяч...
Mettl
mettl.com
Онлайн-оцінювання стало простіше з Mercer | Інструменти віртуальної оцінки талантів Mettl. Найкраща компанія з дистанційної оцінки, яка проводить картографування організаційних і кадрових талантів, управління та залучення – спробуйте безкоштовну демонстрацію сьогодні!
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди п...
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
Breezy HR
breezy.hr
Сучасний, простий продукт для наскрізного найму персоналу, який ви та ваша команда . Breezy спрощує весь процес найму; дає вам більше часу для спілкування з кандидатами завдяки автоматизації ручних завдань, таких як оголошення про вакансії, реклама на дошках вакансій, планування співбесід і подальші...
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM використовується більш ніж 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500. Qualtrics CoreXM є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та ан...
HireVue
hirevue.com
HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...
iMocha
imocha.io
iMocha надає цілісну платформу та рішення для організацій для реалізації стратегії «Навички першочергово» через запатентовану платформу оцінки навичок і аналізу навичок наступного покоління на базі штучного інтелекту — для залучення талантів (FTE і контингент), а також для внутрішнього розвитку та у...
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal (раніше CodeFights) – це платформа оцінювання навичок, якою керує американська компанія BrainFights, Inc., місія якої полягає у виявленні, розвитку та просуванні технічних талантів. Заснована в 2014 році компанія CodeSignal зі штаб-квартирою в Сан-Франциско застосовує ігрову механіку, яка...
Tally
tally.so
Шукаєте безкоштовну альтернативу Typeform? Зустрічайте Tally, новий тип конструктора форм, який працює як документ і пропонує форми безкоштовно, без обмежень. Правильно, немає обмежень щодо кількості форм, які ви створюєте, кількості відповідей, які ви збираєте, або кількості блоків введення (типів ...
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkey — це провідне рішення для опитування та керування відгуками, що дає змогу мільйонам користувачів із понад 300 000 організацій у всьому світі збирати відгуки, інтерпретувати результати та визначати практичні ідеї для стимулювання зростання та інновацій. Завдяки 20-річному досвіду SurveyM...
Codility
codility.com
Codility є партнером №1 для глобальних підприємств, які використовують оцінювання на основі навичок для створення сильних команд інженерів. Наша платформа технічної оцінки та проведення співбесід допоможе вам прийняти рішення про наймання на основі доказів, зменшити упередженість, заощадити час інже...
Zoho Survey
zoho.com
Легко створюйте онлайн-опитування та анкети безкоштовно. Використовуйте Zoho Survey, щоб збирати дані про задоволеність клієнтів, відгуки, бізнес, дослідження, кадри тощо.
forms.app
forms.app
forms.app — це програма для створення онлайн-форм і програма для створення опитувань, яка дозволяє легко створювати онлайн-форми та опитування. Ви можете створювати форми та опитування за кілька хвилин, ділитися ними на різних платформах і миттєво отримувати відповіді.
TWIPLA
twipla.com
ПЛАТФОРМА ІНТЕЛЕКТУ ВЕБ-САЙТУ Отримайте точну та миттєву інформацію про свій веб-сайт. Статистика веб-сайту, повтори сеансів, теплові карти, опитування тощо. TWIPLA (раніше Visitor Analytics) — це передова, але доступна платформа аналітики веб-сайтів, яка має понад 2,5 млн установок у всьому світі...
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire — це проста у використанні платформа для проведення відеоінтерв’ю з понад 6000 клієнтів, які проводять відеоінтерв’ю в понад 100 країнах. З моменту запуску в 2012 році Spark Hire стала платформою для проведення відеоінтерв’ю, яка розвивається найшвидше. Організації будь-якого розміру вико...
AhaSlides
ahaslides.com
Усе, що вам потрібно для залучення аудиторії, є тут. І він такий простий у використанні. Залучайте своїх учасників за допомогою живих опитувань. Збирайте найкращі запитання та ідеї від вашої аудиторії. Порадуйте свій клас вікториною. Приверніть повну увагу аудиторії та поставте на сцену виступи рок-...