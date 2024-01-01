Альтернативи - Phonexia
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Jasper
jasper.ai
Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
SpeechTexter
speechtexter.com
Конвертер мовлення в текст. Продиктуйте своїм голосом. Безкоштовна веб-програма для введення тексту голосом. Підтримується понад 70 різних мов!
Speechnotes
speechnotes.co
Перетворення мовлення в текст – голосовий набір і транскрипція. Робіть нотатки за допомогою голосу безкоштовно або автоматично транскрибуйте аудіо- та відеозаписи на місці. Безпечний, точний і надзвичайно швидкий.
Krisp
krisp.ai
Насолоджуйтеся HD-голосом без фонового шуму та луни під час віддалених зустрічей, подкастів і записів. Krisp запобігає шуму, що відволікає увагу, підвищуючи продуктивність і професіоналізм.
Notta
notta.ai
Записуйте та перетворюйте ваші улюблені подкасти, новини та розмовне радіо, чат Discord, аудіо Zoom Classes у текст. Ви можете відтворювати записи та редагувати стенограми, додавати примітки, теги, вставляти зображення, щоб отримати цінну інформацію з кожної розмови.
Resemble.ai
resemble.ai
Використовуйте AI Voice Generator від Resemble, щоб безкоштовно клонувати свій голос! Створюйте голос штучного інтелекту, який звучить по-справжньому, за допомогою програми Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.
Jammable
jammable.com
Створюйте обкладинки штучного інтелекту зі своїми улюбленими голосами! Платформа №1 для створення високоякісних обкладинок AI за лічені секунди!
OpenAI
openai.com
OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це уз...
AssemblyAI
assemblyai.com
Отримайте доступ до потужних моделей штучного інтелекту для транскрипції та розуміння мовлення Наш простий API надає моделі ШІ для розпізнавання мовлення, виявлення мовця, підсумовування мовлення тощо. Ми спираємося на останні найсучасніші дослідження ШІ, щоб запропонувати готові до виробництва, ма...
Hour One
hourone.ai
Створіть відеоконтент штучного інтелекту менш ніж за 15 хвилин. Перетворіть будь-який текст, слайди чи підказку на професійне відео під керівництвом ведучого за лічені хвилини. Будь-якою мовою
Gladia
gladia.io
Розкрийте весь потенціал своїх даних за допомогою транскрипції штучного інтелекту, транскрипції та додатків аудіорозвідки за допомогою єдиного API.
Shownotes
shownotes.io
Створіть цільову сторінку з підсумком, 7 балами та пам’ятною цитатою. Транскрибуйте аудіофайл за допомогою Whisper. Транскрибуйте французьку, німецьку, китайську та багато інших. Перетворіть свої думки на публікацію в блозі. Підтримує Youtube, Spotify, Spreaker і Buzzsprout. Підтримує аудіо фор...
Symbl.ai
symbl.ai
Людський інтелект для підприємств. Розуміння розмов Symbl.ai і генеративна технологія штучного інтелекту розкриває весь потенціал людських розмов – для досягнення ваших цілей.
DeepAI
deepai.org
Інструменти штучного інтелекту для творчих людей від природи
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart — це телесуфлер, який стежить за вашим голосом, допомагаючи створювати відео чи презентації. PromptSmart — це перша в історії програма телесуфлера з розпізнаванням голосу — найдосконаліший інструмент публічних виступів! Запуск у серпні 2014! PromptSmart народився з пристрасті до публіч...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — це платформа, яка використовує вдосконалені інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії хоста штучного інтелекту.
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note — це інструмент розпізнавання мовлення на основі штучного інтелекту, який миттєво перетворює промовлене аудіо в текст. Наш інструмент використовує вдосконалену технологію перетворення мови в текст, щоб транскрибувати ваші слова у стислі резюме, які ви можете редагувати або ділитися. ...
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector — це інструмент перевірки голосу, який допомагає виявити автентичність і відфільтрувати голоси, створені ШІ. Він пропонує користувачам душевний спокій і захист від маніпуляцій зі звуком, дезінформації, голосового шахрайства та плагіату під час усного оцінювання. * AI Voice Detecto...
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr — це AI Video Maker, який допомагає творцям створювати контент-маркетингові відео в 10 разів швидше за рахунок автоматизації роботи з редагування відео, наприклад створення відеоматеріалів, створення субтитрів, автоматичне обрізання та багато іншого!
Kukarella
kukarella.com
Зробіть голос за кадром із ідеальною чіткістю звуку, темпом, інфікацією та вимовою. На Kukarella ви можете спробувати найкращі нейронні голоси ШІ. Усі комерційні права включені. Kukarella пропонує доступ до понад 800 голосів штучного інтелекту 130 мовами та акцентами, які підходять для комерційного...
Deepgram
deepgram.com
Вбудуйте Voice AI у свої програми. Від стартапів до NASA API Deepgram використовуються для транскрипції та розуміння мільйонів аудіохвилин щодня. Швидко, точно, масштабовано та економічно ефективно. Усе, що потрібно розробникам для впевненого створення та швидшої доставки.
SpeechAce
speechace.com
У SpeechAce ми прагнемо допомогти тим, хто вивчає мову, покращити свої розмовні здібності за допомогою універсальної технології розпізнавання мовлення. Ми розробили перший у світі API розпізнавання мовлення, який не лише допомагає тим, хто вивчає мову, оцінити свої розмовні навички, але й точно визн...
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow — це передовий інструмент перетворення мовлення в текст, який надає підприємствам і окремим особам неперевершену точність і ефективність. Наша передова технологія штучного інтелекту забезпечує точну транскрипцію аудіо- та відеовмісту в письмовий текст, підтримуючи до 14 мов, крім англійсь...
ArtPro
artpro.com
ArtPro — це програмне забезпечення для керування інвентаризацією творів мистецтва, призначене для каталогізації, архівування, відстеження, обміну та зберігання творів мистецтва в Інтернеті.
Waanee AI
waanee.ai
Waanee.ai зосереджено на розробці платформи-агрегатора штучного інтелекту для створення утиліт для взаємодії з клієнтами. Waanee.ai розробляє платформу-агрегатор штучного інтелекту для створення утиліт для взаємодії з клієнтами. Платформа забезпечує плавний перехід між різними генеративними моделям...
CueMe
cueme.com
CueME — це найкращий у світі більярдний додаток для пошуку людей для особистої гри або практично на будь-якому рівні змагань в одиночних, парних і турнірах. Грайте з ким завгодно з усього світу за допомогою відео CueME, технології підрахунку балів і рейтингу. Граючи, ви будете вигравати фішки CueME ...
Dictanote
dictanote.co
Ми допомагаємо користувачам підвищити продуктивність за допомогою голосового введення! Dictanote — це сучасна програма для нотаток із вбудованою інтеграцією мовлення в текст, яка полегшує вам голосове введення нотаток понад 50 мовами. Voice In – це розширення chrome для перетворення мовлення в тек...
Jotengine
jotengine.com
Jotengine робить розмови та зустрічі більш продуктивними, перетворюючи їх на аудіотранскрипцію та субтитри до відео.
CrystalSound
crystalsound.ai
CrystalSound — це настільна програма, яка використовує технологію штучного інтелекту, яка допомагає усунути всі небажані шуми та відволікання під час дзвінків, записів і онлайн-зустрічей. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і найсучаснішим функціям CrystalSound може усувати фоновий шум, луну, ефекти ви...