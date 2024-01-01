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PerthNow, останні новини та історії Західної Австралії, включаючи бізнес, спорт, розваги, міжнародні події тощо. Його місія полягає в тому, щоб надавати актуальні місцеві, національні та міжнародні новини, спорт, бізнес і розваги жителям Західної Австралії.

Вебсайт: perthnow.com.au

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