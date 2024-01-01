Альтернативи - Personaliz.ai
Loom
loom.com
Записуйте та діліться відеоповідомленнями з екрана, камери чи обох. Швидше, ніж введення електронного листа або зустріч у прямому ефірі. Безкоштовно використовувати на Mac, Windows, Chrome, iOS і Android.
Synthesia
synthesia.io
Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, дешевий і масштабований. Створюйте захоплюючі відео з доповідачами прямо з вашого браузера
Zight
zight.com
Програма для запису екрана CloudApp для Mac і ПК. Записуйте відео, веб-камеру, GIF-файли, знімайте екран і миттєво діліться ним у хмарі.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Перетворення тексту у відео завдяки генеративному штучному інтелекту та вам. Rephrase Studio — це платформа для створення тексту у відео, яка усуває складність створення відео, дозволяючи створювати відео професійного вигляду з цифровим аватаром за лічені хвилини.
Rewatch
rewatch.com
Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa — це платформа для розміщення фотографій і відео, яка пропонує різноманітні дизайни для слайд-шоу, фотогалерей, відеоплеєрів, рішень для розміщення приватного відео тощо.
Hippo Video
hippovideo.io
Провідна платформа для обміну відеоповідомленнями, якій віддають перевагу команди, які працюють із клієнтами.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard – це компанія з розробки програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Кітченері, Онтаріо, яка створює програмне забезпечення для розміщення та аналізу продуктивності відео. Компанія була заснована в травні 2010 року.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Sendspark
sendspark.com
Спілкуйтеся з клієнтами за допомогою відео. Стимулюйте більше залучення. Будуйте людські стосунки. Збільште кількість конверсій електронної пошти.
Gan AI
gan.ai
Підприємства використовують Myna, щоб створювати персоналізовані відео та ділитися ними з користувачами в будь-якій точці взаємодії за допомогою спеціальної цільової сторінки або веб-хуків.
OneMob
onemob.com
Представляємо OneMob — найкращу універсальну платформу для створення, обміну та відстеження чудових мікросайтів за лічені секунди! Незалежно від того, чи займаєтеся ви продажами, маркетингом, успіхом клієнтів чи творцем контенту, у OneMob є все, що вам потрібно, щоб розширити охоплення та привернути...
BombBomb
bombbomb.com
Отримуйте кращі результати швидко та легко, додаючи відео до будь-якого електронного листа.
Tolstoy
gotolstoy.com
Почніть спілкуватися зі своїми клієнтами віч-на-віч.
Dubb
dubb.com
Світова платформа відеозв'язку, орієнтована на продажі - Відео себе
Quickpage
quickpage.io
Quickpage — це відео-інструмент для відстеження продажів, який збільшує зацікавленість на 200%. Відеоелектронна пошта та текстові повідомлення – це майбутнє продажів.
Covideo
covideo.com
Записуйте, надсилайте та відстежуйте відеоелектронні листи та текстові повідомлення за лічені хвилини. Подолайте шум за допомогою Covideo – простого рішення, створеного для ефективнішого охоплення.
StoryXpress
storyxpress.co
StoryXpress — це хмарна відеоплатформа для бізнесу. Створення відео, персоналізація, хостинг і аналітика в масштабі для збільшення маркетингу та продажів.
Weet
weet.co
Інтерактивні навчальні відео – легко Weet — це найшвидший і найпростіший спосіб створення інтерактивних навчальних відео, робочих інструкцій, демонстраційних відео тощо...
vidREACH
vidreach.io
vidREACH дозволяє використовувати передові технології та використовувати відеоплатформу для покращення багатьох аспектів вашого бізнесу.
Magnfi
magnfi.com
Magnfi — це універсальний інструмент відеомаркетингу, який фіксує та створює відеовідгуки простим, швидким і економічно ефективним способом.
Screenweave
screenweave.com
Screenweave — це піонерська цифрова комунікаційна платформа, створена для підвищення ефективності та результативності командної взаємодії в будь-якому робочому середовищі. Незалежно від того, чи працює ваша команда повністю віддалено, в офісі чи використовує гібридну модель, Screenweave сприяє безпе...
RepliQ
repliq.co
RepliQ — це інструмент для генерації відео, який дозволяє автоматично створювати тисячі персоналізованих відео з профілем ваших потенційних клієнтів у соціальних мережах або будь-якому веб-сайті на тлі вашого відео лише з одного шаблону, щоб підвищити конверсію та заощадити вам незліченну кількість ...
Motionlab
motionlab.io
Платформа Motionlab — це найкраща технологія для агентств і брендів, яка дозволяє створювати персоналізований відеозв’язок. Motionlab створює ваші електронні листи, MMS і повідомлення додатків на стероїдах. Завдяки різноманітним можливостям розповсюдження персоналізованих відео ви завжди досягнете м...
MailVideo
mailvideo.com
Найбільша проблема професіоналів з продажу – донести своє повідомлення. Конкуренція за часовий проміжок у календарі покупця ніколи не була такою високою. Покупці хочуть дізнатися про пропозиції продавців у зручний для них час, але бути почутими та зрозумілими електронною поштою складно. MailVideo до...
Interactly.video
interactly.video
Interactly.video — це перша у своєму роді інтерактивна та персоналізована платформа для створення відео без кодування, яка забезпечує величезну цінність для бізнесу, використовуючи інтерактивне відео в усіх можливих формах, будь то на веб-сайті, в електронних листах, у підтримці та адаптації тощо. М...
SalesMail
salesmail.com
Програма SalesMail — це найпростіший спосіб надсилати персоналізовані відео електронною поштою, текстовими повідомленнями та CRM. Професіонали з догляду за людьми похилого віку, продажу багатоквартирних будинків, нерухомості та техніки довіряють SalesMail, щоб допомогти їм затьмарити конкурентів, ст...
Vaam
vaam.io
Обмін відеоповідомленнями для відділу продажів Укладайте більше угод і бронюйте більше зустрічей швидкими й персоналізованими способами. Виділяйтеся в поштовій скриньці потенційних клієнтів, додавши відео до електронної пошти. Швидше закривайте свої угоди, переглядаючи персоналізоване відео після зу...
Bonjoro
bonjoro.com
Bonjoro дозволяє надсилати особисті відео новим потенційним клієнтам і клієнтам, щоб виділитися, створити довіру та збільшити продажі. Bonjoro підключається до ваших існуючих інструментів CRM або маркетингу електронною поштою, щоб дозволити вам надсилати швидкі та цікаві відео в масштабі, щоб: конве...
Shootsta
shootsta.com
Одна платформа для всіх ваших потреб у створенні відео Перетворіть спосіб спілкування за допомогою потужності відео. Створюйте якісний контент з економічною ефективністю в масштабі за допомогою набору програм і послуг Shootsta. Відвідайте shootsta.com Якісний відеоконтент у великих масштабах. Створю...