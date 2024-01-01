Personaliz.ai

Personaliz.ai

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Вебсайт: personaliz.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Personaliz.ai дає змогу відділу продажів надсилати високоперсоналізовані відеоповідомлення на вашу електронну пошту, LinkedIn, Whatsapp чи Instagram, які призводять до підвищення CTR до 300%, зміцнюють довіру за допомогою гуманної розмови, а також навчають і кваліфікують потенційних клієнтів.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення електронної пошти для відео

Вебсайт: personaliz.ai

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