Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Personaliz.ai» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Personaliz.ai дає змогу відділу продажів надсилати високоперсоналізовані відеоповідомлення на вашу електронну пошту, LinkedIn, Whatsapp чи Instagram, які призводять до підвищення CTR до 300%, зміцнюють довіру за допомогою гуманної розмови, а також навчають і кваліфікують потенційних клієнтів.

Вебсайт: personaliz.ai

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