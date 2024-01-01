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Альтернативи - PerfectPost

Pictory

Pictory

pictory.ai

Потужний штучний інтелект Pictory дозволяє створювати та редагувати відео професійної якості за допомогою тексту, не потребуючи технічних навичок або завантажуючи програмне забезпечення.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

vidIQ допоможе вам отримати інструменти та знання, необхідні для швидшого розширення аудиторії на YouTube і за його межами.

Minea

Minea

app.minea.com

Minea — це найкращий інструмент пошуку продуктів електронної комерції. Minea відстежує всі оголошення в усіх мережах. Відстежуються оголошення у Facebook, продакт-плейсмент для впливових осіб, Snapspy, усі мережі. Перестаньте платити adspy 149 євро за одну мережу та відкрийте для себе Minea.

Ripl

Ripl

ripl.com

Ripl дозволяє малим підприємствам за лічені хвилини створювати професійно виглядаючі анімаційні відео, колажі, слайд-шоу та багатошарові публікації статичних зображень, а також планувати або миттєво публікувати у Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter і YouTube. Усе завдяки простим у користуванні мо...

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI-генеруйте та діліться відео, каруселями, публікаціями з одним зображенням мовою вашого бренду.

Bio Link

Bio Link

bio.link

​​Посилання на біографію дає вам посилання на всі ваші сторінки — веб-сайти, магазини, блоги, публікації в соціальних мережах, відео тощо, — що полегшує вашій аудиторії пошук усього вашого вмісту. ​ ​​На таких платформах, як Instagram, Twitter і TikTok, допускається лише одне посилання в біографі...

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

Інструмент керування соціальними медіа для керування цифровим простором. Керуйте кількома обліковими записами в соціальних мережах, створюйте публікації із зображеннями чи відео, упорядковуйте вхідні повідомлення, покращуйте рентабельність інвестицій, відстежуйте аналітику, створюйте звіти, спрощуй...

Submagic

Submagic

submagic.co

Покращуйте свої відео за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту 🚀 Прості підписи з ідеальними емодзі та розумно виділеними ключовими словами, створені штучним інтелектом.

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Повністю настроювані плагіни каналів соціальних мереж для WordPress. Відображайте свої канали Facebook, Instagram, Twitter і YouTube - довіряють 1,3 мільйона користувачів.

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

Автоматизація соціальних мереж для веб-сайтів і блогів WordPress. Автоматично публікуйте, повторно діліться, перехресно публікуйте та автоматично плануйте свій вміст на багатьох соціальних платформах, таких як Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest тощо. Автоматично діліться своїм вмісто...

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Безкоштовний інструмент для посилань на біографії, який використовують найкращі компанії та впливові особи. Зробіть максимальний вплив кожної цифрової ініціативи. Призначений для мобільних пристроїв. Результати чарівні.

Inflact

Inflact

inflact.com

МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптуйте свій обліковий запис Instagram для бізнесу за допомогою розумних інструментів – створюйте цільову аудиторію, взаємодійте з клієнтами та плануйте контент. Допоможіть потенційним клієнтам відкрити ваші продукти та зміцніть лояльність до бренду за 3...

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

Знайдіть і найміть впливових людей за лічені секунди. Знайдіть впливових людей Instagram, TikTok і YouTube, щоб створити унікальний контент для свого бренду.

Inksprout

Inksprout

inksprout.co

Створюйте привабливі короткі соціальні відео за лічені секунди зі свого блогу за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту.

Connectio

Connectio

useconnectio.com

Автоматизуйте й оптимізуйте свою рекламу на Facebook.

Dubb

Dubb

dubb.com

Світова платформа відеозв'язку, орієнтована на продажі - Відео себе

Trend Watchers

Trend Watchers

trendwatchers.co

Trend Watchers сповіщає творців контенту про інтернет-тенденції в понад 30 категоріях і показує їм, як отримати з цього прибуток за допомогою нашого Viral Video Maker. Наші тенденції також можна використовувати для бізнес-ідей, дропшиппінгу, пошукової оптимізації, соціальних мереж і багатьох інших р...

LiveReacting

LiveReacting

livereacting.com

Запустіть інтерактивні прямі трансляції. LiveReacting допомагає отримати більше підписників і залучення, додаючи у ваш потік попередньо записані відео, ігри, зворотний відлік і опитування.

PowerIn

PowerIn

powerin.io

PowerIn — найкращий інструмент для підвищення активності в LinkedIn шляхом автоматичного створення коментаря за допомогою ChatGPT. Переведіть свою онлайн-присутність на автопілот

Trendsmap

Trendsmap

trendsmap.com

Статистика Twitter, яка допоможе вашому бізнесу. Детально аналізуйте будь-яку тему в усьому світі чи за регіонами. Створюйте унікальні візуалізації на основі карт, які показують активність твітів у країні, регіоні чи світі. Наші потужні інструменти запитів і фільтрації дозволяють вам зосередитися на...

TweetFull

TweetFull

tweetfull.com

Tweetfull — це програмне забезпечення для автоматизації розвитку Twitter, створене в 2013 році. Понад десять років воно допомагало користувачам розширювати свою аудиторію в Twitter, дозволяючи багатьом стати впливовими особами у своїх відповідних доменах. Платформа пропонує низку інструментів, призн...

Hypage

Hypage

hypage.com

Hy.page дозволяє продавати за посиланням у біографії. Завдяки інтеграції зі Stripe і Paypal ви можете збирати пожертви від шанувальників, платні запити, продавати продукти та членство в ексклюзивному вмісті.

Zlappo

Zlappo

zlappo.com

Швидко розширюйте свою аудиторію за допомогою найрозумнішого додатка для автоматизації Twitter. Інші планують твіти. Ми надаємо РЕЗУЛЬТАТИ.

ShopMyInfluence

ShopMyInfluence

shopmyinfluence.com

Основний маркетинговий інструмент впливу для ваших кампаній.

Lnk.Bio

Lnk.Bio

lnk.bio

Lnk.Bio — це стартап, яким володіють і керують темношкірі жінки. Це один із 3 засновників простору Link-in-Bio та: * є другою за кількістю авторів/користувачів послугою link-in-bio у світі; * включає домени: Lnk.bio, Lnk.at & Ln.ki * Lnk.Bio — це найпопулярніша та найсильніша URL-адреса посилання в...

Curator

Curator

curator.io

Найпростіший спосіб безкоштовно додати соціальну стрічку на свій сайт Curator — це назавжди безкоштовний агрегатор соціальних мереж, який допомагає збирати та відображати вміст. Налаштуйте свій канал менш ніж за 5 хвилин.

Engage AI

Engage AI

engage-ai.co

Engage AI створює для вас коментарі, щоб залучати потенційних клієнтів у масштабі LinkedIn. Заощаджуйте години на написанні коментарів, щоб залучити потенційних клієнтів і досягти швидшої конверсії з кожною доданою точкою взаємодії.

Dazzlink

Dazzlink

dazzl.ink

Dazzlink — це рішення для керування посиланнями, яке дозволяє користувачеві об’єднувати вміст/матеріал в одне посилання. Користувачі можуть перераховувати посилання на соціальні мережі, створювати медіа-набір або розміщувати будь-яку важливу інформацію на власних сторінках. Користувачі також можуть ...

Spikerz

Spikerz

spikerz.com

Spikerz забезпечує захист соціальних медіа для творців контенту, компаній і підприємств. Ми в Spikerz вважаємо, що сьогодні захист облікових записів у соціальних мережах став критично важливим. На жаль, кількість зломів, заборон і втрат облікових записів продовжує зростати, хоча ніхто не допомагає к...

Fastory.io

Fastory.io

fastory.io

Fastory – це передова маркетингова технологічна компанія, яка надає провідний маркетинговий пакет для мобільних пристроїв. Готове рішення дає можливість компаніям підвищити рівень своїх маркетингових кампаній, надаючи їм можливість захоплювати, залучати та перетворювати людей, які важливі для їхньог...

SocialEpoch

SocialEpoch

socialepoch.io

SocialEpoch — це постачальник рішень для соціальних продажів B2B, який допомагає компаніям використовувати можливості соціальних медіа для збільшення продажів і підвищення впізнаваності бренду. Наша команда експертів глибоко розуміє унікальні виклики та можливості, з якими стикаються B2B-компанії в ...

SocialAll

SocialAll

socialall.dev

SocialAll — це сервіс, який об’єднує всі популярні API соціальних мереж у світі в один уніфікований API, щоб полегшити роботу програмістів. SocialAll підтримує всі функції соціальних мереж (ідентифікація, друзі, повідомлення, публікація, фото/відео). Ми не лише заощаджуємо значну кількість часу на ...

Social Sensei

Social Sensei

socialsensei.co

Social Sensei — це агентство цифрового маркетингу, яке спеціалізується на маркетингу впливових людей в Instagram, стратегіях у соціальних мережах, оптимізації SEO та управлінні рекламними кампаніями, щоб допомогти нашим клієнтам отримати більше підписників, збільшити залученість і збільшити продажі.

SellitPics

SellitPics

getselli.in

SellitPics — це онлайн-програмне забезпечення, яке автоматично створює гіперперсоналізовані графічні повідомлення, щоб отримати більше клієнтів і продажів у Facebook, LinkedIn, електронною поштою, а також із ваших цільових сторінок. Ключові особливості SellitPics: * Надсилає персоналізовані графіч...

Pushbio

Pushbio

pushbio.io

Pushbio — це посилання в інструменті створення біографій для маркетологів соціальних мереж За допомогою Pushbio ви можете демонструвати свої продукти, останні рекламні акції, публікації в блогах, відео та профілі в соціальних мережах – все в одному місці, що полегшить вашій аудиторії пошук вашого в...

PubExchange

PubExchange

pubexchange.com

PubExchange — це ринок, на якому видавці можуть торгувати трафіком із сайтами, які вони знають і яким довіряють. PubExchange допомагає знайти сайти для партнерства, щоб вони могли просувати вміст один одного та обмінюватися рівною кількістю відвідувачів.

Promolta

Promolta

promolta.com

Promolta.com — це платформа для самообслуговування відеорозповсюдження. Власна технологія Promolta розповсюджує ваші відео в цільових блогах, на сайтах, в іграх, програмах і соціальних мережах.

ViewerApps

ViewerApps

viewerapps.com

ViewerApps пропонує найефективніший спосіб прискорити розвиток вашого каналу Twitch. Усуваючи складнощі, пов’язані з традиційними ботами для перегляду, це сприяє органічному розширенню вашого каналу. Ось короткий огляд того, як ViewerApps може змінити вашу присутність у Twitch: * Служба стабільного...

VideoSeeder

VideoSeeder

videoseeder.in

VideoSeeder — це найпотужніша програма для відеомаркетингу та автоматизації публікацій, яка може забезпечити безкоштовний трафік із багатьох платформ. Синдикація відео – це потужна стратегія, а VideoSeeder – це єдина платформа синдикації, яка має всі переваги та жодних недоліків. Отримайте максималь...

UniLink

UniLink

unilink.us

UniLink — це рішення для ділових і особистих облікових записів Instagram, яке дозволяє писати більш привабливі підписи, додавати кілька посилань і перенаправляти цільову аудиторію. UniLink допоможе вам створити цільову сторінку для покупки та отримувати замовлення в Google Spreadsheet.

TikBuddy

TikBuddy

tikbuddy.com

TikBuddy — це універсальний інструментарій аналітики TikTok. Це допомагає творцям виявляти тенденції, аналізувати, оптимізувати та створювати облікові записи TikTok і коротких відео.

Social King

Social King

socialking.in

Social King було засновано на принципі надання професійного маркетингу в соціальних мережах за доступною ціною для малого бізнесу та власників веб-сайтів. Ми працюємо по всьому світу з 2013 року. Задоволеність клієнтів — наша найбільша сила. У Social King ми гарантуємо, що вся ваша інформація зберіг...

Other Perspectives IO

Other Perspectives IO

otherperspectives.io

Ми створили продукт, щоб задовольнити нашу потребу в пошуку вірусного вмісту від наших конкурентів. Проводячи порівняльний аналіз та аналіз поведінки наших конкурентів у соціальних мережах, нам вдалося знайти рецепт, щоб стати вірусними та швидко розвиватися у Facebook та Instagram. Використовуючи н...

LinkedElf.io

LinkedElf.io

linkedelf.io

Завдяки алгоритму LinkedElf.io ви швидко розширюєте свою мережу, надаючи в 5 разів більше можливостей для свого бізнесу.

Socinator

Socinator

socinator.com

Instagram, Facebook, Twitter, Quora, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Reddit, Tumblr Автоматизація: Соціальні медіа, безумовно, мають силу охопити мільйони людей по всьому світу. Будучи маркетологом соціальних медіа, ви не бажаєте мати кілька додаткових годин у своєму дні? Ми точно знаємо відповідь ТАК...

InstaPlug

InstaPlug

instaplug.app

Миттєво приверніть увагу за допомогою InstaPlug! Створюйте безкоштовні, привабливі віджети Instagram, фільтруйте свою стрічку, як чарівна магія, і перетворюйте її на шоустоппер. Швидко, легко, надійно!

Hackisitor

Hackisitor

hackisitor.com

Hackisitor пропонує рішення для підвищення залучення аудиторії Twitter.

GigRev

GigRev

shop.gigrev.com

За допомогою програми GigRev Direct to Fan ви можете транслювати прямі трансляції для своїх шанувальників, завантажувати фотографії, ексклюзивне відео та музику, продавати сувеніри, складати список шоу та подій і надавати ексклюзивний доступ до попереднього продажу квитків. Усе це, знаючи, хто наспр...

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