PerfectPost – це французька компанія, розташована в Турі. Місія PerfectPost полягає в тому, щоб надати людям можливість використовувати весь потенціал LinkedIn, платформи, яку ми цінуємо. PerfectPost прагне зробити LinkedIn доступним для всіх, надаючи можливості для досягнення успіху, подібні до тих, які ми отримали через цю неймовірну мережу. Працює з Linkedin і додає до нього функції. * Панель стилів: легко додайте жирний шрифт, курсив, емодзі до своєї публікації. * Збереження чернеток: зберігайте безпосередньо в Linkedin для наступних публікацій. * Аналіз охоплення в режимі реального часу: відстежуйте видимість своєї публікації, щоб визначити найкращий час і формати. * І перш за все: рядок «побачити більше», щоб візуалізувати, де «...побачити більше» буде скорочувати вашу публікацію.

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Вебсайт: perfectpost.social

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