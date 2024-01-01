Perfecto by Perforce — це платформа для тестування веб-сайтів і мобільних додатків, якій найбільше довіряють у галузі. Стратегії клаптикового тестування залишилися в минулому, оскільки з Perfecto користувачі насолоджуються безперебійним наскрізним тестуванням з будь-якої точки світу. Використовуйте хмару корпоративного рівня для тестування на реальних пристроях, віртуальних пристроях або їх комбінації — залежно від того, що найкраще відповідає вашим потребам. Виявлення помилок відбувається швидше, ніж будь-коли, і дозволяє користувачам виявляти та виправляти їх набагато раніше в циклі. Надійні функції інтелектуального звітування Perfecto допомагають швидко виявляти проблеми за допомогою аналізу помилок тестів і фільтрації хибнонегативних результатів. Автоматизуйте тестування з КІ та синхронізуйте всі свої звіти в одному місці. Швидко виправляйте дефекти за допомогою найповніших у галузі тестових артефактів. Віртуалізація мережі та симуляція користувачів дозволяють вам тестувати, як і ваші користувачі, і зменшити ймовірність уникнення дефектів. Розширте охоплення тестуванням і повністю інтегруйте свій інструментарій. Безперервне тестування ніколи не було таким досяжним завдяки неперевершеним розширеним можливостям Perfecto, включаючи автоматизацію BDD і без коду, паралельне виконання тестів і пакетні можливості, відкриту інтеграцію з провідними інструментами DevOps і платформами автоматизації, інформаційні панелі CI, теплові карти, багату колекцію артефактів і керовану ML тестова аналітика. Революціонізуйте свою стратегію тестування та дізнайтеся, чому більше половини компаній зі списку Fortune 500 довіряють Perfecto як своєму партнеру з тестування. 99,9% безперебійної роботи означає краще тестування, економію часу та грошей, а кінцевий результат – чудовий додаток. Щоб дізнатися більше або розпочати 14-денну безкоштовну пробну версію, відвідайте www.perfecto.io.

Вебсайт: perfecto.io

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