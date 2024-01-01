Perceptif Insights — це програмний інструмент на основі штучного інтелекту, який надає підприємствам інформацію про процеси в реальному часі. Інструмент спрямований на те, щоб допомогти компаніям досягти операційної досконалості шляхом моделювання та оптимізації взаємодії з користувачами та встановлення пріоритетів для автоматизації. Perceptif Insights працює, використовуючи технологію, керовану даними, для виявлення базових бізнес-процесів і виявлення проблем, пов’язаних із клієнтами, пропозицією, попитом і операційною діяльністю. Платформа надає користувачам готові шаблони, які включають найкращі практики вдосконалення процесів, що дозволяє підприємствам швидко розпочати роботу та впровадити індивідуальні рішення у свій робочий процес. Отримавши на основі фактів уявлення про операції з високою точністю, Perceptif Insights дозволяє компаніям визначати пріоритети та вносити зміни, що призведе до кращих результатів бізнесу, підвищення рівня задоволеності клієнтів і відповідності вимогам. Автоматичне виявлення процесів у цьому інструменті позбавляє від необхідності ручного відображення у Visio або PowerPoint і дозволяє підприємствам знаходити різницю між їхніми фактичними процесами та тим, що, на їхню думку, відбувається, що може призвести до значної цінності для бізнесу. Perceptif Insights користується довірою клієнтів, галузевих аналітиків і партнерів і надає галузеві та функціональні рішення, які допомагають компаніям порівнювати їх з конкурентами.

Вебсайт: perceptif.ai

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