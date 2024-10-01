Альтернативи - PDFescape
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Ми в Adobe віримо, що документи — це більше, ніж просто набір інформації та доказів. Вони є основою для об’єднання людей та ідей, просування бізнесу вперед. Adobe Acrobat підтримує зв’язок із командою, водночас розвиваючи бізнес – де б ви не працювали. Acrobat — це комплексне рішення для PDF та еле...
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF спрощує керування документами за допомогою універсального набору з понад 25 інструментів, доступних на мобільних пристроях, настільних комп’ютерах і через REST API. Редагування, об’єднання, розділення, стиснення, конвертація чи електронний підпис PDF-файлів – це комплексне рішення. iLovePDF...
pdfFiller
pdffiller.com
Редагуйте PDF-файли, створюйте форми, збирайте дані, співпрацюйте, підписуйте та надсилайте документи факсом і багато іншого. І ви можете робити це з будь-якого місця на будь-якому пристрої за невелику частку вартості.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — це провідна альтернатива Adobe® Acrobat®, яка пропонує функції PDF корпоративного рівня та постійне ліцензування за незначну ціну. Він доступний на комп’ютерних, мобільних і веб-платформах. PDFelement, який продається 11 різними мовами по всьому світу, пропонує користувачам будь-якого т...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...
DocHub
dochub.com
DocHub дає змогу будь-кому спростити редагування, підписання, розповсюдження документів, а також заповнення форм. DocHub також пропонує дуже популярну інтеграцію з Google Workspace, яка дозволяє користувачам імпортувати, експортувати, змінювати та підписувати документи безпосередньо з програм Google...
Smallpdf
smallpdf.com
Виготовлена у Швейцарії, країні годинників, банків і чистого дизайну, Smallpdf – це визнана компанія, яка пропонує набір розумних інструментів для керування документами. Smallpdf, заснований у 2013 році, пропонує просту, безпечну та надійну відповідь на важке та незручне програмне забезпечення PDF...
Xodo PDF.Online
pdf.online
PDF Online надає вам безкоштовні, безпечні та точні інструменти для роботи з PDF-файлами. Додайте свої файли, щоб об’єднати, конвертувати, редагувати, стискати PDF-файли та багато іншого – абсолютно безкоштовно!
PDF Candy
pdfcandy.com
Перетворюйте в PDF і створюйте файли понад 20 форматів. Крім того, PDF Candy пропонує 47 онлайн-інструментів для обробки PDF: редагування, розділення, об’єднання, стиснення та багато іншого.
Sejda
sejda.com
Sejda допомагає з вашими PDF-завданнями. Швидкий і простий онлайн-сервіс, установка не потрібна! Розділяти, об’єднувати або перетворювати PDF-файли на зображення, альтернативне змішування або розділене сканування та багато іншого.
LightPDF
lightpdf.com
LightPDF — це багатоплатформна PDF-програма, яка надає багато практичних PDF-інструментів для користувачів Windows, macOS, Android та iOS. LightPDF спрямований на те, щоб полегшити PDF і допомогти людям працювати з PDF у будь-який час і будь-де. Тепер він надає веб-програму для всіх систем, версій W...
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud надає інструменти для безпечного керування та надсилання PDF-документів, а також PDF-форм. У Foxit Cloud є кілька функцій, які роблять роботу з PDF-документами набагато зручнішою та безпечнішою.
PDFBEAR
pdfbear.com
100% безкоштовна онлайн-платформа, яка конвертує, редагує та трансформує файли PDF. Ми дбаємо про те, щоб у вашому розпорядженні був правильний інструмент перетворення.
Nitro
gonitro.com
Nitro є світовим лідером SaaS у сфері програмного забезпечення PDF, керування документами та електронних підписів. Платформа продуктивності Nitro включає в себе потужні інструменти PDF, цифрові робочі процеси, надійний електронний підпис і можливості перевірки особи. Його провідний у галузі бізнес-а...
Lumin
luminpdf.com
Lumin — це хмарне програмне забезпечення для редагування PDF-файлів і роботи з документами, засноване в 2014 році зі штаб-квартирою в Новій Зеландії. Працюючи в усьому світі з більш ніж 80 мільйонами користувачів по всьому світу, є користувачі Lumin майже на всіх континентах світу, включаючи Антаркт...
PDF Agile
pdfagile.com
PDF Agile — це повнофункціональний PDF-редактор і конвертер із потужним механізмом оптичного розпізнавання тексту. Основні функції: Редагування PDF: оновлюйте PDF-документи, змінюючи текст, шрифт, розмір шрифту, міжрядковий інтервал, макет, сторінки та стовпці, а також додаючи мультимедіа. Конвертув...
DeftPDF
deftpdf.com
Універсальний безкоштовний онлайн-редактор і конвертер PDF-файлів, який не потребує встановлення чи підписки. Це онлайн-програмне забезпечення для PDF-файлів є комплексним інструментом, який необмежений у використанні, і його можна завантажити як розширення для Chrome. Він пропонує такі безкоштовні ...
Hipdf
hipdf.com
Wondershare HiPDF — це онлайн-рішення PDF на базі штучного інтелекту, яке пропонує широкий спектр функцій, таких як спілкування в чаті з PDF, читання штучним інтелектом, редагування, конвертація та керування PDF-документами. Завдяки зручному інтерфейсу та безкоштовному плану HiPDF дозволяє користува...
PDF.co
pdf.co
Низький код і REST API для перетворення PDF, редагування, вилучення, автоматизації тощо. API PDF.co можна інтегрувати з численними онлайн-платформами, такими як Zapier, Make, Airtable тощо. Автоматизуйте робочі процеси з документами та заощаджуйте сотні робочих годин.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — це передовий онлайн-редактор PDF. Наш інтерактивний інтерфейс полегшує користувачам використання різноманітних доступних інструментів і функцій, що підвищує ефективність і скорочує час. Завдяки нашим захищеним шлюзам користувачі можуть бути впевнені в тому, що їхні документи безпечні та ко...
CraftMyPDF
craftmypdf.com
Автоматичне генерування PDF-документів і зображень із шаблонів для багаторазового використання за допомогою редактора, що скидає та скидає. Ми бездоганно інтегруємось із Zapier, Integromat і REST API.
Macro
macro.com
Macro — це універсальний робочий простір для роботи з документами для професіоналів, які хочуть швидко проглядати свою роботу. Завдяки штучному інтелекту простий і сучасний інтерфейс Macro надає текстовий процесор, редактор PDF, інструменти порівняння, інструменти автоматизації, написання й рецензув...
FoxyUtils
foxyutils.com
FoxyUtils використовує власну бібліотеку та віддає користь навколишньому середовищу, висаджуючи дерево за кожні 5000 переходів на своєму сайті.
Redactable
redactable.com
Redactable — це хмарний інструмент редагування документів, який допомагає організаціям ефективно та безпечно видаляти конфіденційну інформацію з документів PDF та інших типів файлів. Це рішення на основі штучного інтелекту оптимізує процес редагування, пропонуючи значну економію часу та покращений з...