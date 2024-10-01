Альтернативи - PDFescape

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Ми в Adobe віримо, що документи — це більше, ніж просто набір інформації та доказів. Вони є основою для об’єднання людей та ідей, просування бізнесу вперед.  Adobe Acrobat підтримує зв’язок із командою, водночас розвиваючи бізнес – де б ви не працювали. Acrobat — це комплексне рішення для PDF та еле...

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

iLovePDF спрощує керування документами за допомогою універсального набору з понад 25 інструментів, доступних на мобільних пристроях, настільних комп’ютерах і через REST API. Редагування, об’єднання, розділення, стиснення, конвертація чи електронний підпис PDF-файлів – це комплексне рішення. iLovePDF...

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

Редагуйте PDF-файли, створюйте форми, збирайте дані, співпрацюйте, підписуйте та надсилайте документи факсом і багато іншого. І ви можете робити це з будь-якого місця на будь-якому пристрої за невелику частку вартості.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

PDFelement — це провідна альтернатива Adobe® Acrobat®, яка пропонує функції PDF корпоративного рівня та постійне ліцензування за незначну ціну. Він доступний на комп’ютерних, мобільних і веб-платформах. PDFelement, який продається 11 різними мовами по всьому світу, пропонує користувачам будь-якого т...

JotForm

JotForm

jotform.com

Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub дає змогу будь-кому спростити редагування, підписання, розповсюдження документів, а також заповнення форм. DocHub також пропонує дуже популярну інтеграцію з Google Workspace, яка дозволяє користувачам імпортувати, експортувати, змінювати та підписувати документи безпосередньо з програм Google...

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Виготовлена ​​у Швейцарії, країні годинників, банків і чистого дизайну, Smallpdf – це визнана компанія, яка пропонує набір розумних інструментів для керування документами. Smallpdf, заснований у 2013 році, пропонує просту, безпечну та надійну відповідь на важке та незручне програмне забезпечення PDF...

Xodo PDF.Online

Xodo PDF.Online

pdf.online

PDF Online надає вам безкоштовні, безпечні та точні інструменти для роботи з PDF-файлами. Додайте свої файли, щоб об’єднати, конвертувати, редагувати, стискати PDF-файли та багато іншого – абсолютно безкоштовно!

PDF Candy

PDF Candy

pdfcandy.com

Перетворюйте в PDF і створюйте файли понад 20 форматів. Крім того, PDF Candy пропонує 47 онлайн-інструментів для обробки PDF: редагування, розділення, об’єднання, стиснення та багато іншого.

Sejda

Sejda

sejda.com

Sejda допомагає з вашими PDF-завданнями. Швидкий і простий онлайн-сервіс, установка не потрібна! Розділяти, об’єднувати або перетворювати PDF-файли на зображення, альтернативне змішування або розділене сканування та багато іншого.

LightPDF

LightPDF

lightpdf.com

LightPDF — це багатоплатформна PDF-програма, яка надає багато практичних PDF-інструментів для користувачів Windows, macOS, Android та iOS. LightPDF спрямований на те, щоб полегшити PDF і допомогти людям працювати з PDF у будь-який час і будь-де. Тепер він надає веб-програму для всіх систем, версій W...

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

Foxit Cloud надає інструменти для безпечного керування та надсилання PDF-документів, а також PDF-форм. У Foxit Cloud є кілька функцій, які роблять роботу з PDF-документами набагато зручнішою та безпечнішою.

PDFBEAR

PDFBEAR

pdfbear.com

100% безкоштовна онлайн-платформа, яка конвертує, редагує та трансформує файли PDF. Ми дбаємо про те, щоб у вашому розпорядженні був правильний інструмент перетворення.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro є світовим лідером SaaS у сфері програмного забезпечення PDF, керування документами та електронних підписів. Платформа продуктивності Nitro включає в себе потужні інструменти PDF, цифрові робочі процеси, надійний електронний підпис і можливості перевірки особи. Його провідний у галузі бізнес-а...

Lumin

Lumin

luminpdf.com

Lumin — це хмарне програмне забезпечення для редагування PDF-файлів і роботи з документами, засноване в 2014 році зі штаб-квартирою в Новій Зеландії. Працюючи в усьому світі з більш ніж 80 мільйонами користувачів по всьому світу, є користувачі Lumin майже на всіх континентах світу, включаючи Антаркт...

PDF Agile

PDF Agile

pdfagile.com

PDF Agile — це повнофункціональний PDF-редактор і конвертер із потужним механізмом оптичного розпізнавання тексту. Основні функції: Редагування PDF: оновлюйте PDF-документи, змінюючи текст, шрифт, розмір шрифту, міжрядковий інтервал, макет, сторінки та стовпці, а також додаючи мультимедіа. Конвертув...

DeftPDF

DeftPDF

deftpdf.com

Універсальний безкоштовний онлайн-редактор і конвертер PDF-файлів, який не потребує встановлення чи підписки. Це онлайн-програмне забезпечення для PDF-файлів є комплексним інструментом, який необмежений у використанні, і його можна завантажити як розширення для Chrome. Він пропонує такі безкоштовні ...

Hipdf

Hipdf

hipdf.com

Wondershare HiPDF — це онлайн-рішення PDF на базі штучного інтелекту, яке пропонує широкий спектр функцій, таких як спілкування в чаті з PDF, читання штучним інтелектом, редагування, конвертація та керування PDF-документами. Завдяки зручному інтерфейсу та безкоштовному плану HiPDF дозволяє користува...

PDF.co

PDF.co

pdf.co

Низький код і REST API для перетворення PDF, редагування, вилучення, автоматизації тощо. API PDF.co можна інтегрувати з численними онлайн-платформами, такими як Zapier, Make, Airtable тощо. Автоматизуйте робочі процеси з документами та заощаджуйте сотні робочих годин.

CocoDoc

CocoDoc

cocodoc.com

CocoDoc — це передовий онлайн-редактор PDF. Наш інтерактивний інтерфейс полегшує користувачам використання різноманітних доступних інструментів і функцій, що підвищує ефективність і скорочує час. Завдяки нашим захищеним шлюзам користувачі можуть бути впевнені в тому, що їхні документи безпечні та ко...

CraftMyPDF

CraftMyPDF

craftmypdf.com

Автоматичне генерування PDF-документів і зображень із шаблонів для багаторазового використання за допомогою редактора, що скидає та скидає. Ми бездоганно інтегруємось із Zapier, Integromat і REST API.

Macro

Macro

macro.com

Macro — це універсальний робочий простір для роботи з документами для професіоналів, які хочуть швидко проглядати свою роботу. Завдяки штучному інтелекту простий і сучасний інтерфейс Macro надає текстовий процесор, редактор PDF, інструменти порівняння, інструменти автоматизації, написання й рецензув...

FoxyUtils

FoxyUtils

foxyutils.com

FoxyUtils використовує власну бібліотеку та віддає користь навколишньому середовищу, висаджуючи дерево за кожні 5000 переходів на своєму сайті.

Redactable

Redactable

redactable.com

Redactable — це хмарний інструмент редагування документів, який допомагає організаціям ефективно та безпечно видаляти конфіденційну інформацію з документів PDF та інших типів файлів. Це рішення на основі штучного інтелекту оптимізує процес редагування, пропонуючи значну економію часу та покращений з...

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