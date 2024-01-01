pdf2gpt

pdf2gpt

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Вебсайт: pdf2gpt.com

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Інструмент «pdf gpt» функціонує в основному як інструмент узагальнення PDF за допомогою моделі GPT AI. Він дозволяє користувачам завантажувати PDF-файли та генерує докладний підсумок усього документа. Унікальність цієї системи полягає в її здатності обробляти цілі PDF-файли, а не менші розділи, що дає змогу створювати зведення зі значно більшою кількістю деталей. Інструмент розбиває PDF-файл на вичерпне резюме, зміст та окремі резюме для кожного окремого розділу документа. Слід зазначити, що для повного використання цього інструменту користувачі мають увімкнути JavaScript.

Вебсайт: pdf2gpt.com

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