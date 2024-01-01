PDCflow надає програмне забезпечення для зв’язку з платежами, щоб компанії могли збирати платежі, отримувати електронні підписи та безпечно доставляти документи через канали, які віддають перевагу їхнім споживачам, — портали онлайн-платежів, SMS/текстові повідомлення та електронну пошту. Наша запатентована технологія Flow дозволяє організаціям створювати індивідуальні робочі процеси, від простих до складних, щоб їхні співробітники могли рухати бізнес вперед за кілька кліків, а їхні споживачі могли легко переглядати та завершувати необхідні транзакції. Почніть вже сьогодні, використовуючи нашу онлайн-платформу PDCflow, або інтегруйте наші зручні для розробників API, щоб додати робочі процеси платежів і комунікацій безпосередньо у вашу існуючу систему.

Вебсайт: pdcflow.com

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