PDCflow

PDCflow

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Вебсайт: pdcflow.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

PDCflow надає програмне забезпечення для зв’язку з платежами, щоб компанії могли збирати платежі, отримувати електронні підписи та безпечно доставляти документи через канали, які віддають перевагу їхнім споживачам, — портали онлайн-платежів, SMS/текстові повідомлення та електронну пошту. Наша запатентована технологія Flow дозволяє організаціям створювати індивідуальні робочі процеси, від простих до складних, щоб їхні співробітники могли рухати бізнес вперед за кілька кліків, а їхні споживачі могли легко переглядати та завершувати необхідні транзакції. Почніть вже сьогодні, використовуючи нашу онлайн-платформу PDCflow, або інтегруйте наші зручні для розробників API, щоб додати робочі процеси платежів і комунікацій безпосередньо у вашу існуючу систему.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: pdcflow.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

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BirdEye

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