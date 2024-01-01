Альтернативи - pCloud

Nextcloud

nextcloud.org

Nextcloud — це набір клієнт-серверного програмного забезпечення для створення та використання служб розміщення файлів. Nextcloud є безкоштовним і має відкритий вихідний код, що означає, що кожен може встановлювати та використовувати його на своїх власних приватних серверах. Додаток Nextcloud за фун...