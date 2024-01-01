Альтернативи - Paythen

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Afterpay повністю інтегрована з усіма вашими улюбленими магазинами. Робіть покупки, як зазвичай, а потім виберіть Afterpay як спосіб оплати під час оформлення замовлення. Перші клієнти проходять швидку реєстрацію, а клієнти, які повертаються, просто входять.

Klarna

Klarna

klarna.com

Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.

Affirm

Affirm

affirm.com

Платіть у власному темпі. Коли ви купуєте через Affirm, ви завжди точно знаєте, що ви винні і коли закінчите платити. Немає прихованих комісій — навіть комісії за прострочення.

Zip

Zip

zip.co

Сплачуйте 4 частинами та купуйте в Інтернеті або в будь-якому магазині, де приймають Visa, Apple Pay і Google. Купуйте розумніше!

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Sezzle дає змогу покупцям робити покупки сьогодні та здійснювати 4 безвідсоткові платежі протягом 6 тижнів! Збільште кількість конверсій, AOV і задоволеність клієнтів.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Купуйте зараз і сплачуйте понад 6 щотижневих безвідсоткових платежів одним способом оплати за допомогою Laybuy. Нові бренди додаються щодня, тому перевіряйте знову!

Tamara

Tamara

tamara.co

Покупки мають приносити задоволення, без стресу. З Tamara ви можете розділити свої платежі – абсолютно без відсотків. Платіжний засіб, а не за уявою; Виберіть Тамару на касі та розділіть свій рахунок на безвідсоткові платежі

Zilch

Zilch

zilch.com

Купуйте зараз, платіть пізніше за допомогою Zilch. Купуйте будь-де в Інтернеті та оплачуйте покупку протягом 6 тижнів 4 частинами.

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Нескінченне зростання, одна платформа. Як ми працюємо для Merchants. Запропонуйте своїм клієнтам простіший спосіб оплати. Дозвольте їм платити 6 тижневих безвідсоткових платежів, одночасно отримуючи ваш платіж негайно. Нижчі ціни означають коротші платіжні цикли та постійних клієнтів вашого бренду.

Mondu

Mondu

mondu.ai

Mondu сприяє інноваціям у B2B-платежах. Привівши платежі B2B до рівня B2C і поставивши клієнтів у центр платіжного потоку, Mondu забезпечує безперебійний і найсучасніший досвід. Рішення Mondu дозволяє продавцям і торговим майданчикам пропонувати своїм бізнес-клієнтам у Європі та Великобританії найпо...

Partial.ly

Partial.ly

partial.ly

Partial.ly дає змогу запропонувати своїм клієнтам індивідуальний гнучкий план оплати, щоб почати платежі негайно.

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

Alternative Payments — це платіжна платформа B2B із повним набором послуг, яка спрощує й автоматизує платежі для вас і ваших клієнтів. Запропонуйте своїм клієнтам надійну та безпечну платформу для оплати рахунків-фактур за допомогою багатьох способів оплати (ACH, кредитні картки та оплата частинами)...

Simpl

Simpl

getsimpl.com

Simpl — це провідна в Індії мережа оплати в один дотик, призначена для того, щоб зробити платежі непомітними та інтелектуальними для грошей. Він прагне до спрощення та демократизації цифрової трансформації в платіжному просторі. Будучи провідною платформою споживчого досвіду в Індії, Simpl має на м...

Vartana

Vartana

vartana.com

Vartana — це комплексна платформа для закриття продажів і фінансування корпоративних продажів B2B, яка спрощує те, як торгові представники закривають угоди та платять покупці, спрощуючи процес закриття та усуваючи відстрочку термінів платежу.

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності