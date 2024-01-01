Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PayRequest» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

PayRequest — це платформа для виставлення рахунків і підписок без коду для компаній SaaS і малих і середніх підприємств. PayRequest інтегрується з платіжними шлюзами, такими як Stripe, Mollie, PayPal тощо, щоб пропонувати платіжні рішення, як-от посилання для оплати, сторінки платежів, підписки, сторінки пожертв тощо. Надсилайте свої платіжні запити через SMS, електронну пошту, API, QR-код або будь-який додаток Zapier.

Вебсайт: payrequest.io

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