Payplug

Payplug

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Вебсайт: payplug.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Payplug is a payment solution designed for merchants, online merchants and fintech companies. Together, let’s raise the bar of payments.

Вебсайт: payplug.com

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