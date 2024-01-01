Альтернативи - Paycove
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Wave
waveapps.com
Wave – це компанія, яка надає фінансові послуги та програмне забезпечення для малого бізнесу. Штаб-квартира Wave розташована в районі Леслівіль у Торонто, Канада. Першим продуктом компанії було безкоштовне онлайн-бухгалтерське програмне забезпечення, розроблене для підприємств із 1-9 співробітникам...
Xero
xero.com
Xero — це державна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австра...
Zoho Invoice
zoho.com
Програмне забезпечення для виставлення рахунків онлайн для малого бізнесу. Zoho Invoice — це програмне забезпечення для онлайн-рахунків-фактур, яке допомагає створювати професійні рахунки-фактури, автоматично надсилати нагадування про оплату та швидше отримувати гроші онлайн.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це бухгалтерське програмне забезпечення, яким керує компанія 2ndSite Inc. в основному для малого та середнього бізнесу. Це веб-модель програмного забезпечення як послуги (SaaS), до якої можна отримати доступ через робочий стіл або мобільний пристрій. Компанія була заснована в 2003 році...
HoneyBook
honeybook.com
Найкраще програмне забезпечення для керування клієнтами для малого бізнесу. Швидше захищайте клієнтів за допомогою нашого комплексного інструменту керування проектами, виставленням рахунків і платежами. Безкоштовна 7-денна пробна версія.
Teamleader
teamleader.eu
Більше бізнесу. Менше клопоту. Керування клієнтами, управління проектами та виставлення рахунків в одному зручному інструменті. Teamleader полегшує роботу для 11 000 малих і середніх підприємств.
Bookipi
bookipi.com
Bookipi — найкращий генератор рахунків і бізнес-інструмент для фрілансерів і малого бізнесу. Створюйте та надсилайте рахунки-фактури своїм клієнтам в Інтернеті та мобільному додатку, де б ви не були.
SuiteDash
suitedash.com
Створіть власний клієнтський портал або доступ до клієнтського порталу за допомогою нашого безпечного програмного забезпечення для клієнтського порталу: повністю брендований вхід, інформаційна панель і сповіщення електронною поштою з White Label
Bill.com
bill.com
Bill.com є постачальником хмарного програмного забезпечення, яке автоматизує бек-офісні фінансові операції для малого та середнього бізнесу. Платформа Bill.com з’єднує компанії з їхніми постачальниками та клієнтами, допомагаючи їм керувати притоками та відтоками грошових коштів. Основні конкуренти в...
Moneybird
moneybird.com
Бухгалтерія може бути веселою! Понад 200 000 підприємців використовують наше програмне забезпечення для управління своїми фінансами.
Finom
finom.co
Фіном надає фінансові рішення для підприємців, самозайнятих осіб і фрілансерів.
Invoice Simple
invoicesimple.com
Виставляйте рахунки клієнтам за лічені секунди. Найпростіший у світі спосіб виставляти рахунки клієнтам із телефону чи ноутбука. Економте час, залишайтеся організованими та виглядайте професійно!
Pabbly
pabbly.com
Потужні програмні засоби для ведення бізнесу. Отримайте доступ до критично важливих для бізнесу програм, таких як створення форм, маркетинг електронною поштою, виставлення рахунків, автоматизація та багато іншого в одному пакеті.
Copilot
copilot.com
Copilot — це сучасний клієнтський портал для підприємств сфери послуг Надайте клієнтам єдиний досвід завдяки клієнтському порталу, який спрощує обмін повідомленнями, платежі, обмін файлами, довідкові центри, доступ до спеціальних програм тощо.
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks — компанія, що займається програмним забезпеченням бухгалтерського обліку, розташована в Американ-Форк, штат Юта. Він виробляє однойменне програмне забезпечення.
Bonsai
hellobonsai.com
Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.
Paymo
paymoapp.com
Повнофункціональне програмне забезпечення для керування роботою в Інтернеті: відстеження часу, планування ресурсів, діаграми Ганта, звіти, дошки Kanban, рахунки-фактури та витрати.
BQE Core
bqe.com
Core централізує облікові та проектні дані фірм, що надають професійні послуги, на одній чудовій хмарній платформі. Поєднуючи інструменти бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, відстеження часу та витрат і управління проектами, Core полегшує ведення вашого бізнесу з більшою прибутковістю. Він...
Bloom
bloom.io
Bloom — це повний набір бізнес-інструментів для сучасних творчих людей, фрілансерів і малого бізнесу.
Holded
holded.com
Holded — це програмне забезпечення для управління бізнесом для сучасних компаній. Збільшуйте продажі, зменшуйте витрати та заощаджуйте час, керуючи кожним елементом свого бізнесу з єдиної платформи. Holded надає вам усі необхідні інструменти для прийняття кращих бізнес-рішень. Виставлення рахунків, ...
Invoice Maker
invoicemaker.com
Invoice Maker — це найшвидша та найпростіша програма для надсилання рахунків-фактур вашим клієнтам.
Accelo
accelo.com
Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.
Pennylane
pennylane.tech
Завдяки Pennylane генеральні директори можуть приймати розумніші рішення та полегшувати управління фінансами. Не залишаючи платформи, вони мають доступ до точних даних у режимі реального часу, розумного інструменту виставлення рахунків та ефективного керування витратами.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks — це просте у використанні бухгалтерське програмне забезпечення, розроблене спеціально для власників бізнесу та їхніх відділів продажів.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Отримайте програмне забезпечення онлайн-рахунків для малого бізнесу, щоб надсилати рахунки-фактури, керувати витратами, відстежувати час, завантажувати звіти та створювати оцінки. Отримайте 7 днів безкоштовної пробної версії зараз!
BigTime
bigtime.net
Перетворіть час на прибуток. Відстеження бюджету, відстеження та виставлення рахунків у режимі реального часу — ваш найважливіший актив — час.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti забезпечує розумну кредиторську заборгованість, яка підносить сучасний бізнес. Давайте забезпечимо масштаб, ефективність і зосередженість вашого бізнесу за допомогою повністю автоматизованих наскрізних рішень.
vcita
vcita.com
Розширюйте бізнес і надавайте чудові послуги за допомогою універсальної програми для керування бізнесом для малого бізнесу |