Patsnap — це база даних патентів та інновацій із глобальним охопленням. Інструмент розроблений, щоб надати користувачам комплексну, інтуїтивно зрозумілу платформу для проведення патентного пошуку. Цей ресурс розроблено для допомоги командам відділу інтелектуальної власності (ІВ) і науково-дослідних розробок (НДДКР) у їхній роботі, сприяючи співпраці та аналізу конкурентного середовища. За допомогою цього інструменту користувач може швидко досліджувати технічні рішення та розуміти інноваційні можливості, виконувати пошук попереднього рівня техніки, переглядати та генерувати IP-заявки та контролювати технологічний прогрес конкурентів. Щоб полегшити захист інтелектуальної власності, Patsnap розгортає можливості пошуку та аналізу на базі штучного інтелекту, що спрощує перевірку складних патентів, історій файлів і змін претензій. Інструмент також полегшує оптимізацію IP-портфоліо через робочі простори для спільної роботи за допомогою спеціальних полів. Крім того, Patsnap використовує власний штучний інтелект для автоматичного створення ключових слів і декодування технічної патентної інформації, допомагаючи користувачам зрозуміти технологію, притаманну патенту, і відкривати подібні технології, цитати, зображення тощо. з їх точними посиланнями. Він також має інтуїтивно зрозумілу робочу область, яка допомагає пришвидшити співпрацю, пропонуючи такі функції, як коментарі, теги та автоматичні сповіщення. Patsnap використовується багатьма організаціями, від стартапів до компаній зі списку Fortune 500, і надає пріоритет конфіденційності даних у своїй діяльності.

Вебсайт: patsnap.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Patsnap». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.