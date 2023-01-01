Альтернативи - PasswordsGenerator.net
LastPass
lastpass.com
LastPass — це безкоштовний менеджер паролів, який зберігає зашифровані паролі в Інтернеті. Стандартна версія LastPass постачається з веб-інтерфейсом, але також містить плагіни для різних веб-браузерів і програм для багатьох смартфонів. Він також включає підтримку букмарклетів. LogMeIn, Inc. придбала...
Bitwarden
bitwarden.com
Bitwarden — це безкоштовна служба керування паролями з відкритим кодом, яка зберігає конфіденційну інформацію, як-от облікові дані веб-сайту, у зашифрованому сховищі. Платформа Bitwarden пропонує різноманітні клієнтські програми, включаючи веб-інтерфейс, настільні програми, розширення браузера, мобі...
1Password
1password.com
1Password — це менеджер паролів, розроблений AgileBits Inc. Він надає користувачам місце для зберігання різних паролів, ліцензій на програмне забезпечення та іншої конфіденційної інформації у віртуальному сховищі, яке заблоковано головним паролем, що захищений PBKDF2. За замовчуванням це зашифроване...
Google Password Manager
passwords.google
Керуйте збереженими паролями в Android або Chrome. Вони надійно зберігаються у вашому обліковому записі Google і доступні на всіх ваших пристроях.
Dashlane
dashlane.com
Dashlane — це кросплатформенний менеджер паролів і цифровий гаманець на основі підписки, доступний для macOS, Windows, iOS і Android. Dashlane використовує модель ціноутворення Freemium, яка включає як безкоштовний рівень, так і преміум-підписку.
NordPass
nordpass.com
NordPass — це власний менеджер паролів, запущений у 2019 році. Він покликаний допомогти користувачам упорядкувати свої паролі та захищені нотатки, зберігаючи їх в одному місці — зашифрованому сховищі паролів. Ця послуга доступна як у безкоштовній, так і в преміум-версіях, хоча в безкоштовній версії ...
Password Generator
passwordsgenerator.net
Генератор надійних паролів для створення безпечних паролів, які неможливо зламати на вашому пристрої, не надсилаючи їх через Інтернет, і дізнайтеся більше про 30 прийомів, щоб захистити свої паролі, облікові записи та документи.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper — це найвищий рейтинг особистих і бізнес-менеджерів паролів для захисту від порушень даних, пов’язаних із паролем, і кіберзагроз. Спробуйте безкоштовно зараз!
hide.me Password Generator
hide.me
Генератор випадкових паролів. Створюйте складні, надійні та випадкові паролі за допомогою нашого надійного генератора паролів.
Password Crypt
pcrypt.com
Ваша високотехнологічна безпека марна, якщо ваші паролі слабкі. Password Crypt захищає ваші паролі за допомогою найвищого стандарту шифрування, надаючи вам повний огляд, контроль і захист пароля.
Avira Password Manager
avira.com
Менеджер паролів Avira ✓ Створює та зберігає надійні паролі ✓ Автоматично вводить вас у систему, якщо ви хочете ►Відкрийте зараз!
KeeWeb
keeweb.info
KeeWeb — це безкоштовний менеджер паролів із відкритим вихідним кодом, сумісний із KeePass, доступний у вигляді веб-версії та програм для комп’ютера. Основним форматом файлу є KDBX (файл бази даних KeePass).
Passpack
passpack.com
Менеджер командних паролів Надійні функції керування паролями Високонадійна модель «нульового знання» Найкраща цінність для малого та середнього бізнесу Важливість командного керування паролями для компаній Безпечний спільний доступ до проектів, даних і програм має вирішальне значення для забезпечен...
SecureSafe
securesafe.com
SecureSafe – безпечне хмарне сховище та менеджер паролів для компаній. Максимальний захист – безпечно зберігайте, редагуйте та діліться документами.
Clipperz
clipperz.is
Онлайн-менеджер паролів і цифрове сховище, яке нічого не знає про вас і ваші дані. Усе, що ви надсилаєте, шифрується вашим браузером перед тим, як...