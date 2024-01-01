Passio AI надає платформу Visual AI-as-a-Service, орієнтовану на корпоративний бізнес. Платформа пропонує прості в інтеграції SDK, що дозволяє компаніям використовувати можливості ШІ в різних сферах, включаючи здоров’я, фітнес, домашній бізнес тощо. Серед пропозицій Passio AI розробила інструмент Nutrition AI, який забезпечує відстеження харчування за допомогою штучного інтелекту для мобільних додатків, а також доступ до бази даних про харчування. Платформа також надає Remodel AI і VR Showorm, інструменти, які дозволяють користувачам візуалізувати та купувати продукти для ремонту будинку. Інструмент мобільного штучного інтелекту, інтегрований у програми, спрямований на покращення продажів і покращення взаємодії з користувачем завдяки комп’ютерному зору. Passio AI також пропонує «MindsEye», безкоштовний інструмент розпізнавання штучного інтелекту, який використовує камеру пристрою для розпізнавання об’єктів. Модульний характер пропозицій Passio дозволяє легко інтегрувати та розгортати в програмах. Платформа також наголошує на прийнятті рішень на основі даних, допомагаючи компаніям підвищити залучення клієнтів, оптимізувати процес покупки та збільшити дохід. Крім того, вони забезпечують комп’ютерне бачення в режимі реального часу на пристрої та користувальницький досвід, керований ШІ, для трансформації мобільних додатків. Passio співпрацює з багатьма компаніями, щоб розширити ці функції штучного інтелекту у своїх продуктах.

Вебсайт: passio.ai

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