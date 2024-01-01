Pasito

Pasito

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Вебсайт: pasito.ai

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Переваги навчання для різних команд. Збільште участь і фінансове благополуччя співробітників без проштовхування продукту чи людської упередженості.

Вебсайт: pasito.ai

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